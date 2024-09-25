Участник СВО и программы «Время героев» возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

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Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
Отмечается, что такое решение было принято депутатами в ходе первого заседания городской думы в среду, 25 сентября. На прошедших в сентябре выборах Чинцов с большим отрывом от конкурентов одержал победу по одномандатному округу №30 в Советском районе.
Чинцов прокомментировал своё назначение на пост главы городской думы. Он подчеркнул, что это огромная ответственность, но он готов вместе с командой депутатов работать на благо Нижнего Новгорода. Сейчас он уже многое узнал о работе, но ещё немало предстоит в ходе выполнения обязанностей.
Изначально Чинцов строил военную карьеру. С 2022 года он был начальником разведки – замначальника штаба по разведке танковой армии. За всё время службы он был трижды удостоен ордена Мужества, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие награды.
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Чинцов прокомментировал своё назначение на пост главы городской думы. Он подчеркнул, что это огромная ответственность, но он готов вместе с командой депутатов работать на благо Нижнего Новгорода. Сейчас он уже многое узнал о работе, но ещё немало предстоит в ходе выполнения обязанностей.
Изначально Чинцов строил военную карьеру. С 2022 года он был начальником разведки – замначальника штаба по разведке танковой армии. За всё время службы он был трижды удостоен ордена Мужества, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие награды.
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