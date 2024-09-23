Ушедшего на СВО министра в Якутии заменил участник программы «Время героев»

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Герой России Игорь Юргин назначен в Якутии исполняющим обязанности министра по делам молодежи. Бывший глава ведомства, отвечающего за молодёжную политику в регионе, отправится по контракту на специальную военную операцию.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев. Он уточнил, что министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Пётр Шамаев решил встать на защиту Родины и заключил контракт с министерством обороны. Исполнять его обязанности будет Игорь Юргин, которого Николаев назвал человеком несгибаемой воли, чьи подвиги служат источником вдохновения для каждого.
Глава региона выразил уверенность, что Юргин благодаря своим личным качествам с успехом справится со всеми задачами на новом посту. Игорь Юргин является участником программы «Время героев». Он принял предложение возглавить республиканское министерство по делам молодёжи во время стажировки и уже приступил к исполнению своих обязанностей.
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