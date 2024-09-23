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Ушедшего на СВО министра в Якутии заменил участник программы «Время героев»

23 сентября 2024, 18:38
Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

Герой России Игорь Юргин назначен в Якутии исполняющим обязанности министра по делам молодежи. Бывший глава ведомства, отвечающего за молодёжную политику в регионе, отправится по контракту на специальную военную операцию.


Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев. Он уточнил, что министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Пётр Шамаев решил встать на защиту Родины и заключил контракт с министерством обороны. Исполнять его обязанности будет Игорь Юргин, которого Николаев назвал человеком несгибаемой воли, чьи подвиги служат источником вдохновения для каждого.

Глава региона выразил уверенность, что Юргин благодаря своим личным качествам с успехом справится со всеми задачами на новом посту. Игорь Юргин является участником программы «Время героев». Он принял предложение возглавить республиканское министерство по делам молодёжи во время стажировки и уже приступил к исполнению своих обязанностей.

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Стало известно о записке подозреваемого во втором покушении на Трампа
WP: стрелок в Трампа во Флориде оставил своему другу послание
23 сентября 2024, 19:09

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Райан Роут, которого подозревают во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, оставил своему другу послание, где сказано о будущем нападении, информирует издание The Washington Post.
«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел тебя. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен», — сказано в послании, которое стало частью судебной документации.

Уточняется, что фигурант был готов заплатить шестизначную сумму способному завершить «работу».

В Трампа стреляли во Флориде, когда тот был в гольф-клубе 15 сентября. Сообщалось, что политик был в полукилометре от эпицентра случившегося.

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#мир
#сша
#дональд трамп
#покушение
#новости
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Скотт Риттер заявил о высокой вероятности начала ядерной войны
23 сентября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он пояснил, что возможность нанесения ударов западными ракетами большой дальности основана на американской технологии шифрования. ВСУ пока ещё не имеют к ней доступа. В связи с этим, подчеркнул эксперт, атака территории России с использованием такого оружия мгновенно делает США и НАТО полноценными участниками украинского конфликта.

«Это акт объявления войны. Поверьте, русские не блефуют», — заявил Риттер.

По его мнению, в этом случае Россия вынуждена будет применить ядерное оружие. США давно уже пора осознать, что при таком ходе событий война не ограничится одной только Европой, заключил бывший разведчик.

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#сша
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#война
#технологии
#нато
#всу
#ядерное оружие
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«За развод человечества»: Зеленскому в США вручили Золотую тарелку
Захарова: Зеленского наградили за принесение украинцев в жертву США
23 сентября 2024, 17:28

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала Золотую тарелку президента Украины Владимира Зеленского, которого наградили в США за развитие человечества.
«Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принес в жертву глубинной «американской академии», — заявила Захарова.

The Golden Plate Award (Золотая тарелка) Зеленскому вручила Американская академия достижений «за развитие человечества». Украинский лидер похвастался наградой в своем Telegram-канале.
«Может, за развод человечества?», – прокомментировала награду представитель МИД.

Ранее в Кремле прокомментировали «победный план» Зеленского, с которым тот поехал в США, отметив, что относятся сдержанно к этим слухам.

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#сша
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#владимир зеленский
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Военэксперт Дандыкин: увеличения численности армии сегодня требует обстановка
23 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/zim286

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года численность ВС РФ увеличится почти до 2,389 млн человек. Для чего это было сделано, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это не первое увеличение вооружённых сил. Такие указы уже принимались в ходе специальной военной операции. Сейчас этого требует обстановка. Решение связано не только со специальной военной операцией, но и со вступлением в НАТО Швеции, Финляндии, там, на Карельском перешейке, будет разворачиваться корпус», — пояснил Дандыкин в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, увеличение численности ВС РФ также связано с непростой обстановкой в Арктике, где американцы разворачивают войска на Аляске, в Скандинавии. По его словам, Россия большая, и её надо оберегать.

Специалист пояснил, что численность российской армии будет увеличиваться за счет контрактников. Он добавил, что количество срочников, возможно, также будет увеличено.

По мнению Дандыкина, увеличенной численности армии достаточно на сегодняшний день.

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#россия
#операции
#счёт
#нато
#вс рф
#пентагон
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В NYT оценили эффективную работе RT в обход санкций
23 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций.
Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.

«Онлайн-страницы RT и других связанных с ним СМИ, таких как Sputnik, собрали всемирную аудиторию в Facebook*, насчитывающую более 88 млн подписчиков, согласно данным, опубликованным на CrowdTangle в начале этого года», — говорится в статье.

При этом уточняется, что, когда каналы и соцсети RT в Германии и Франции были заблокированы, появились другие страницы, копирующие материалы издания. По данным аналитиков, костяк сформированных читателей и зрителей остаётся, и они получают доступ к информации.

Кроме того, автор статьи пишет, что RT пользуется большой популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, СМИ использует репутацию США как властной и эксплуататорской державы, что сильно привлекает аудиторию.

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* Продукт Meta**, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России

** Meta — владелец Facebook и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России
#сша
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#сми
#онлайн
#instagram
#facebook
#сво
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Рябков сообщил, при каких условиях Россия начнет ядерные испытания
Рябков: Россия не проведет ядерные испытания, если от них откажется США
23 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Россия не будет проводить ядерные испытания, если от таких шагов воздержится США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 23 сентября.
Рябков отметил, что позиция Москвы касательно ядерных испытаний не менялась — сейчас нет необходимости их проводить. При этом замминистра уточнил, российский полигон для ядерных испытаний находится в готовности.
«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат указал, что ядерный полигон привели в готовность, как реакцию на шаги Вашингтона, который активно усовершенствует инфраструктуру своих площадок для ядерных испытаний.
«Я обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Рябков указал, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине, и Москва готова ответить на возможные действия.

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#инфраструктура
#дипломат
#запад
#ядерное оружие
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ВСУ в Курской области накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства
23 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock /Mariia Kokorina

В спецподразделениях Вооруженных сил Украины под Курском растет число случаев дезертирства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя из российского силового ведомства.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Собеседник агентства рассказал, что в нескольких спецподразделениях украинской армии, которые действуют на Курском направлении, уже наблюдается значительное количество отказников.

«В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Губернатор региона Алексей Смирнов отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
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#всу
#вс рф
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В Совфеде предупредили об ответственности за оружейные поставки Украине
Джабаров: каждый понесет индивидуальную ответственность за поставки оружия Киеву
23 сентября 2024, 15:51

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Каждый понесет персональную ответственность за поставки оружия Украине, и это должно понимать любое государство Европы, помогающее киевскому режиму, заявил телеканалу «Россия-24» сенатор СФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что «никакой консолидированной ответственности здесь не будет».
«Каждый ответит за себя», — добавил сенатор.
Российская сторона не раз отмечала, что оружейные поставки Украине только затягивают конфликт, а не решают его. Подчеркивалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Запад вдвое урезал финансовую помощь Киеву. Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации.

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#россия
#совет федерации
#украина
#киев
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#поставки
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Алиев отозвал посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы
23 сентября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отозван президентом республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Алиева.
«Отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в публикации.
Отозванный дипломат является депутатом парламента Азербайджана по результатам внеочередного голосования, которое состоялось в начале текущего месяца.

Ранее посол Геннадий Кузьмин объяснил, к чему могут привести атаки Керченского моста со стороны Украины. Подробности дипломат изложил на заседании арбитража в Гааге. В частности, он обвинил Украину в лицемерии.

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#россия
#азербайджан
#посол
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