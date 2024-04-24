Участника СВО впервые назначили мэром российского города

Фото: iStock/zim286
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Neft — Политика».
Отмечается, что военнослужащего Руслана Александрова единогласно избрали депутаты думы Березовского района.
Он пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России. Там он помогал будущим бойцам подготовиться к предстоящей отправке в зону боевых действий.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования российской армии превзошла все ожидания. Он подчеркнул, что западные санкции не имели того эффекта, которого ожидали принявшие их политики. Армия России смогла нарастить темпы производства оружия, значительно увеличив объёмы готовой продукции, в сравнении с прошлым годом.
Читайте также:
В Москве покажут трофейное оружие из зоны СВО
Российский чиновник решил вернуться из зоны СВО после четырех месяцев службы
Тело водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в реке
Анастасия Чинкова