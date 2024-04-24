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В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими силами в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, выставка откроется уже 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины.
Здесь можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC. Трофейная техника будет расположена на площади перед музеем Победы и разделена на тематические зоны. При экспонатах будут установлены информационные стенды.
Кроме техники на выставке будет представлено и иностранное стрелковое оружие, а также важные боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
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Здесь можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC. Трофейная техника будет расположена на площади перед музеем Победы и разделена на тематические зоны. При экспонатах будут установлены информационные стенды.
Кроме техники на выставке будет представлено и иностранное стрелковое оружие, а также важные боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
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Элина Позднякова