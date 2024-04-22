Российский чиновник решил вернуться из зоны СВО после четырех месяцев службы

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Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров, убывший ранее в зону проведения СВО сообщил, что намерен вернуться из зоны боевых действий. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Чиновник пояснил, что обрушившаяся на него критика беспочвенна, так как он изначально подписал контракт, который предполагает службу в течение четырех месяцев. Он также указал на то, что в рамках заключенного им контракта, добровольцы не получают выплату за поступление на службу.
Прежде сообщалось, что Мирхайдаров прошел боевую подготовку в Чечне, после чего отправился в зону проведения СВО. За время несения службы он успел получить награду за боевые заслуги.
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