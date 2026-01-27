Белый дом включил драку с россиянином в пропагандистский ролик о нелегалах
Администрация Белого дома опубликовала ролик о нелегальных мигрантах, в который включила кадры с российским водителем Uber Вадимом Улюмджиевым. Мужчина избил пассажира в США, передает РИА Новости.
Видео смонтировали на фоне критики политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. В подборку вошли телевизионные кадры с иностранцами, совершившими преступления.
В частности, в клип попал инцидент с 42-летним россиянином, который нокаутировал клиента во время спора о перевозке собаки в Южной Каролине. Пострадавший оказался главой крупной биотехнологической компании и подал на водителя в суд.
Улюмджиева арестовали в мае прошлого года, затем освободили под залог в десять тысяч долларов. Однако мужчину почти сразу задержала иммиграционная служба ICE.
