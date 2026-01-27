Белый дом включил драку с россиянином в пропагандистский ролик о нелегалах

27 января 2026, 00:23

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация Белого дома опубликовала ролик о нелегальных мигрантах, в который включила кадры с российским водителем Uber Вадимом Улюмджиевым. Мужчина избил пассажира в США, передает РИА Новости.





Видео смонтировали на фоне критики политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. В подборку вошли телевизионные кадры с иностранцами, совершившими преступления.



