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Западные ученые оказались отрезаны от важнейших данных о климатических изменениях из-за запрета на сотрудничество с Россией, что может привести к серьезным последствиям для мировой науки и понимания процессов в Арктике.
Об этом сообщает New York Times, подчеркивая, что санкции против РФ лишают западных исследователей доступа к информации об одном из важнейших климатических регионов планеты.
Итальянский климатолог Алессандро Лонги, специализирующийся на изучении вечной мерзлоты, отметил, что без участия России невозможно полноценно изучить изменения в Арктике. Подобную тревогу выразил и норвежский ученый Пол Асфольм, который более 30 лет сотрудничал с российскими коллегами, но после начала специальной военной операции был вынужден прекратить все контакты.
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«Поток данных между российскими и западными учеными упал до минимума из-за введенных санкций. Это особенно заметно в исследованиях Арктики, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру», — говорится в публикации.
Итальянский климатолог Алессандро Лонги, специализирующийся на изучении вечной мерзлоты, отметил, что без участия России невозможно полноценно изучить изменения в Арктике. Подобную тревогу выразил и норвежский ученый Пол Асфольм, который более 30 лет сотрудничал с российскими коллегами, но после начала специальной военной операции был вынужден прекратить все контакты.
«Теперь у нас "Ледяной занавес"», — иронично отметил Асфольм, подчеркивая, что отсутствие российских данных сдвигает фокус западных исследований в сторону Северной Америки и Европы, что нарушает глобальное понимание климатических процессов в регионе.Ранее Россия также указывала на активное наращивание военного присутствия США и их союзников в Арктике под предлогом противодействия российской угрозе.
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Елена Перлова