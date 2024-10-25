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Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

NYT: Запад лишен важнейших данных о климате из-за запрета работать с РФ
25 октября 2024, 06:58
Фото: istock/Thx4Stock

Фото: istock/Thx4Stock

Западные ученые оказались отрезаны от важнейших данных о климатических изменениях из-за запрета на сотрудничество с Россией, что может привести к серьезным последствиям для мировой науки и понимания процессов в Арктике.
Об этом сообщает New York Times, подчеркивая, что санкции против РФ лишают западных исследователей доступа к информации об одном из важнейших климатических регионов планеты.

«Поток данных между российскими и западными учеными упал до минимума из-за введенных санкций. Это особенно заметно в исследованиях Арктики, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру», — говорится в публикации.


Итальянский климатолог Алессандро Лонги, специализирующийся на изучении вечной мерзлоты, отметил, что без участия России невозможно полноценно изучить изменения в Арктике. Подобную тревогу выразил и норвежский ученый Пол Асфольм, который более 30 лет сотрудничал с российскими коллегами, но после начала специальной военной операции был вынужден прекратить все контакты.

«Теперь у нас "Ледяной занавес"», — иронично отметил Асфольм, подчеркивая, что отсутствие российских данных сдвигает фокус западных исследований в сторону Северной Америки и Европы, что нарушает глобальное понимание климатических процессов в регионе.
Ранее Россия также указывала на активное наращивание военного присутствия США и их союзников в Арктике под предлогом противодействия российской угрозе.

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Зеленский приревновал ООН к России и нахамил Гутеррешу за приезд в Казань
25 октября 2024, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Казань, где проходил саммит БРИКС с участием лидеров России и других стран.
В своем обращении в Международный день ООН Зеленский подчеркнул, что такие мероприятия должны проходить в глобальном масштабе, а не только в Казани.

«Сегодня, в Международный день ООН, стоит напомнить, что это праздник для всего мира, а не только для тех, кто собирается в Казани», — написал Зеленский в своем Telegram-канале, критикуя внимание, которое, по его мнению, ООН уделила саммиту БРИКС.
Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября, и во время его заключительных мероприятий президент России Владимир Путин отметил важность реформирования институтов развития ООН, подчеркивая необходимость изменений в международных структурах.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского. Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.

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Шольц признал поставки ракет Taurus для ВСУ неверным шагом
25 октября 2024, 06:28

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского.
Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.

«Мое мнение однозначно. Я считаю это неправильным», — отметил Шольц в интервью для ZDF.
Канцлер подчеркнул, что не допустит поставок оружия, которые могут усилить противостояние.Ранее в этом году Зеленский обращался к ФРГ с просьбой передать Украине ракеты Taurus, мотивируя это возможностью нанести удар по стратегически важным объектам, включая Крымский мост.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года. Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.

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Лукашенко рассчитывает на переговоры после освобождения Курской области от ВСУ
25 октября 2024, 06:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года.
Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.

«Мы надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена и начнутся подвижки в плане переговоров. Мы готовы содействовать этому процессу», — заявил Лукашенко в интервью «Известиям».
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения договоренностей, которые будут отражать текущую обстановку и интересы всех сторон.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.

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#лукашенко
#курская область
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Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу из-за визита на саммит БРИКС
25 октября 2024, 04:46

Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.

«Сегодня ООН должна сосредоточиться на своих целях, но некоторые её функционеры выбирают быть на других мероприятиях, игнорируя устав организации», — заявил Зеленский.
Ранее украинские власти также высказывали недовольство тем, что Гутерриш посетил саммит БРИКС, но не принял участия в конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Украинский МИД назвал это «подрывом репутации» ООН. В ответ на заявления Киева, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приезд Гутерриша в Казань вызвал «истерику» у украинских властей.

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Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева
25 октября 2024, 04:30

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Встреча прошла в закрытом для СМИ формате, сообщает пресс-служба Кремля.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, видно, как Путин и Гутерреш жмут руки и позируют перед камерами. Темы обсуждения не разглашаются, однако сам факт встречи вызвал критику со стороны Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Генсек ООН присутствует на саммите БРИКС в Казани, отметив, что Международный день ООН должен отмечаться по всему миру, а не в рамках мероприятий БРИКС. Несмотря на это, Гутерреш продолжил участие в мероприятии и провел встречи с мировыми лидерами.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает выступать за реформирование ООН, что стало одной из ключевых тем встречи президента Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По мнению политолога Алексея Борисова, для начала этого процесса сложились необходимые условия, особенно на фоне растущего влияния стран Глобального Юга и изменяющейся мировой геополитической ситуации.

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Политолог Борисов объяснил, почему Путин предлагает реформировать ООН
25 октября 2024, 04:03

Фото: Сайт Кремля

Россия продолжает выступать за реформирование ООН, что стало одной из ключевых тем встречи президента Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
По мнению политолога Алексея Борисова, для начала этого процесса сложились необходимые условия, особенно на фоне растущего влияния стран Глобального Юга и изменяющейся мировой геополитической ситуации.

Борисов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, отмечает, что Россия поддерживает реформы, которые позволят странам БРИКС и другим государствам Глобального Юга усилить свое представительство в структурах ООН. По мнению эксперта, это обеспечит более сбалансированное распределение политической силы на международной арене.«Реформа ООН необходима, чтобы организация могла эффективнее реагировать на новые вызовы, такие как цифровизация, искусственный интеллект и изменения климата. Эти проблемы требуют обновления механизмов реагирования, чтобы ООН оставалась актуальной и продуктивной», — подчеркнул Борисов.

Политолог также отметил, что реформа должна быть постепенной и продуманной, чтобы сохранить роль ООН как уникальной глобальной организации, несмотря на сопротивление со стороны стран, стремящихся сохранить свое доминирование.

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Росгвардия пообещала найти виновных в атаке на колонну в Чечне: известные детали
25 октября 2024, 02:26

Фото: istock/tanyss

В пригороде Грозного, в станице Петропавловской, произошла атака на колонну Росгвардии, в результате которой погиб один силовик, а еще один был ранен и доставлен в больницу.
На данный момент продолжается активный поиск нападавших. Инцидент произошел днем 24 октября. Неизвестные открыли огонь по грузовику «Урал» Росгвардии, выпустив по нему несколько очередей из автоматического оружия. Нападение было неожиданным, и злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. На место атаки немедленно прибыли экстренные службы и правоохранители.

Пресс-служба Росгвардии подтвердила факт нападения и пообещала, что виновные в атаке будут найдены и понесут наказание. Поисковая операция продолжается, в регионе введены усиленные меры безопасности.

Силовые структуры Чечни и федеральные правоохранительные органы проводят комплексные мероприятия по розыску преступников, прилагая все усилия для их скорейшего задержания.

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Экс-помощник Обамы: Байден запретил Киеву бить по России из-за недостатка ракет
25 октября 2024, 01:18

Администрация президента США Джо Байдена отказала Украине в разрешении наносить удары по территории России из-за ограниченного запаса ракет, заявил бывший специальный помощник Барака Обамы Чарльз Купчан.
Об этом он рассказал на конференции Института ответственного государственного управления Куинси.

«Одна из причин, почему Байден не позволяет Украине наносить удары вглубь России, заключается в том, что у нас недостаточно ракет ATACMS. Их количество ограничено», — отметил Купчан.
Кроме того, по его словам, США также не имеют в достатке систем ПВО Patriot, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины в защите от воздушных атак.

Ранее американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

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#всу
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Шольц: Украина не может войти в НАТО в состоянии войны
25 октября 2024, 00:12

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.
Об этом он сообщил в интервью второму немецкому телеканалу ZDF.

«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения», — отметил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что страна, вовлеченная в вооруженный конфликт, не может присоединиться к Альянсу. Вместо этого, по его словам, сейчас ведутся обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в послевоенный период.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

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#эксперт
#военные
#конфликт
#украина
#интервью
#ущерб
#всу
#кндр
#путин
#шольц
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