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США разрешат Киеву бить по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии

WSJ: США разрешат ВСУ удары по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии
31 мая 2024, 16:17
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Стоит отметить, что накануне лидер США Джо Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием по российским регионам.

Ранее данное разрешение американского президента Джо Байдена прокомментировала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. По ее словам, Байден является сумасшедшим, раз одобрил подобный шаг. Она также отметила, что политик не осознает того, в какую войну он пытается ввязать свою страну.



Кремль также прокомментировал сложившуюся ситуация. По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются.

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В фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год обратились более 11,5 тыс. человек
31 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год решил более 15 тыс. вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. 31 мая в Подмосковье торжественно отпраздновали годовщину открытия филиала.
«Свыше 15 тыс. обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, порядка 300 выданных удостоверений участников боевых действий – такие результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», – отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по указу президента Владимира Путина. Цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

«За год к нам обратились за помощью более 11,5 тыс. человек, и это не просто цифры. Каждое обращение – это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует разрешения. Мы видим результаты своей работы и гордимся ими», – заявила руководитель филиала Ольга Ермакова.
В здании фонда собрались десятки гостей, в том числе ветераны боевых действий, семьи бойцов и те, кто стоял у истоков фонда. Особо отличившихся наградили в благодарность за вклад в развитие фонда.
«В первую очередь хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам фонда – и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности – руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой. Всегда, когда сюда приходишь, ощущаешь тепло и домашний уют. Желаю оставаться одной большой семьёй», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Она напомнила, что волонтёры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, помогают участникам спецоперации и их семьям решать бытовые вопросы, приносят продукты, помогают по дому. Ранее в фонде организовали два телемоста с передовой, чтобы бойцы могли пообщаться с жёнами и матерями.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фонд помогает в получении всех мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов СВО.

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Зеленский заявил, что получил от США послание по использованию оружия
Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперед»
31 мая 2024, 16:55

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Предводитель киевского режима назвал содержание послания «шагом вперед». Примечательно, что никаких деталей Зеленский раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Накануне лидер США Джо Байден тайно позволил украинским боевикам наносить удары по российской территории.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
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#зеленский
#джо спецоперация
#оружие
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Депутат назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ
Депутат Журавлев назвал Крымский мост самой лакомой целью для Украины
31 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/gutaper

Крымский мост — самая лакомая цель для Вооруженных сил Украины.
Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина называет мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, которую хочется уничтожить. При этом ВС РФ сделали выводы после последних атак и обороняют объект тщательнее, чем раньше. Журавлев подчеркнул, что мост будет оставаться «самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим».

Накануне МО России отчиталось о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Восемь БПЛА удалось сбить у побережья Крыма над Черным морем.

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#всу
#крымский мост
#вс рф
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Депутат Саралиев опубликовал видео возвращения 75 российских военнопленных
31 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возвращением 75 российских военнопленных. Кадры доступны в его Telegram-канале.
По словам Саралиева, сегодня, 31 мая, состоялся очередной обмен пленными. На кадрах можно увидеть, как бойцы ВС РФ рады возвращению на родину.

Уточняется, что военнослужащие поедут на лечение и реабилитацию в Москву.

Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
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«Я в России!»: минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
Минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
31 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена ВСУ. Видеозапись предоставили в Минобороны России.
На ней видно и слышно разговоры бойцов с родными, они счастливы, что возвращаются домой.

«Меня обменяли! Я в России!» – говорит один мужчина.

«Родная! Скоро буду!» – говорит второй боец.

«Папа! Сын звонит!» – радуется третий.

Военные получили обувь и продукты, теперь они дома. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Украиной удалось вернуть из плена 75 россиян. Взамен такое же количество людей получил Киев.

Бойцов ВС РФ доставят в столицу, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Политолог Жарихин убеждён, что на саммите по Украине затронут тему ввода миротворцев
Политолог Жарихин: на саммите по Украине будет затронута тема ввода миротворцев
31 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/alzay

Тема ввода в зону СВО миротворцев будет затронута в рамках саммита по Украине, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что конференция, запланированная на 15 и 16 июня, станет очередной «большой провокацией» для России. Ожидается, что в рамках мероприятия участники могут проголосовать за ввод на Украину иностранных миротворцев, что сделает легальным присутствие военных НАТО в стране. Одновременно с этим такой шаг Запада может обернуться началом масштабного противостояния России и западных государств.

Напомним, что от участия в саммите отказались главы Китая, России, Индии, Бразилии и ряда других крупных мировых держав.

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#швейцария
#конференция
#нато
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Царёв раскрыл способ денацифицировать Украину
Царёв заявил о необходимости соблюдений условий по Стамбульской сделке
31 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/sandsun

Политик Олег Царёв заявил, что денацифицировать Украину и заставить её пойти на выгодные договорённости с Россией помогут выполнение условий по Стамбульской схеме.
В частности, он отметил роль статуса русского языка как государственного на Украине.

«Есть шанс, что Запад додавит Зеленского, и они пойдут на условия России. А условия по Стамбульской сделке были хорошие для Москвы и приемлемые для Киева. Русский язык — государственный, что автоматическая денацификация. Это вытеснит националистов на периферию, в маргинальное русло. Умножение на ноль украинской армии, запрет военных учений и иностранных военных баз», — поделился в беседе с «Царьградом» Царёв.

А тем временем на передовой у Берестового российские военные ездят на манёвренных багги и квадроциклах, чтобы быстрее укрываться от FPV-дронов. Как отметил боец с позывным Синий, такой вид транспорта помогает быстрее спастись от беспилотников противника, которые кружат в небе постоянно.

«Как сейчас помню, не раз было: в посадку залетел, спрыгнул, подальше от FPV-дрона убежал. Подождал, пока пролетит. Дальше поехал», — прокомментировал в беседе с RT боец.

Ранее появились кадры, где догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.

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#русский язык
#запрет
#запад
#танк
#украина
#россия
#спецоперация
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В Литве одобрили удары ВСУ по Белоруссии
Глава МИД Литвы Ландсбергис одобрил украинские удары по Белоруссии
31 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/bpawesome

Украина должна иметь возможность обстреливать российские военные объекты, даже если они находятся не на территории России. Этим заявлением министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии.
Журналист «Радио Свобода»* задал политику вопрос о том, должна ли украинская армия наносить удары по российским военным объектам, находящимся на территории Белоруссии. Министр ответил, что Украина должна иметь возможность защитить себя. Поэтому даже если цель находится на территории другого государства, ВСУ имеют право нанести по ней удар.

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#латвия
#белоруссия
#украина
#всу
#обстрел
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В Киеве назвали последствия разрешения ударов по России американским оружием
31 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/allanswart

Разрешение США на обстрел российской территории американским оружием позволит применять поставляемые Вашингтоном РСЗО HIMARS для ударов по российским военным и командным центрам. Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в беседе с The Guardian.
Он подчеркнул, что это значительно повысит обороноспособность Украины.

Также сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию подчеркнул, что Киев хотел бы использовать дальнобойное оружие, например, британские ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что несмотря на заявления об обратном, Лондон всё же не давал полного разрешения на использование этих ракет.

Зеленский предположил, что Лондон ожидает ответа от Вашингтона, чтобы затем высказать позицию об обстреле территории России британским оружием.

Ранее ряд изданий писал, что президент США Джо Байден снял ограничения на удары Украины по российским территориям американским оружием. При этом он уточнил, что удары можно наносить исключительно для обороны Харьковской области, на небольшом расстоянии от неё.

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#украина
#сша
#россия
#обстрел
#оружие
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