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США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Стоит отметить, что накануне лидер США Джо Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием по российским регионам.
Ранее данное разрешение американского президента Джо Байдена прокомментировала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. По ее словам, Байден является сумасшедшим, раз одобрил подобный шаг. Она также отметила, что политик не осознает того, в какую войну он пытается ввязать свою страну.
Кремль также прокомментировал сложившуюся ситуация. По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются.
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Ранее данное разрешение американского президента Джо Байдена прокомментировала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. По ее словам, Байден является сумасшедшим, раз одобрил подобный шаг. Она также отметила, что политик не осознает того, в какую войну он пытается ввязать свою страну.
Кремль также прокомментировал сложившуюся ситуация. По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются.
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Екатерина Коршунова