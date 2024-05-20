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Удары России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины – депутат Кучеренко

20 мая 2024, 03:10
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Около 90 процентов мощности украинских тепловых электростанций было разрушено в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей ​Кучеренко, сообщил YouTube-канал «Вышка».
«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии – это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот», – пожаловался политик.

Он отметил, что страна неизбежно столкнется с нехваткой электроэнергии, поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения электроэнергии будут происходить в течение длительного времени.



Депутат упрекнул главу государства Владимира Зеленского, которому, по его мнению, уже давно нужно открыто рассказать гражданам о текущей ситуации.

«Мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал он.

В воскресенье, 19 мая, Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях электроэнергии по всей стране начиная с 20 мая.

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France 24: Украина слишком поздно приняла закон о мобилизации
20 мая 2024, 03:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

В результате слишком позднего принятия Украиной закона о мобилизации страна оказалась в критической ситуации, заявил телеканал France 24.
В статье отмечается, что российская армия значительно превосходит украинскую, и для достижения паритета Киеву необходимо мобилизовать сотни тысяч человек.

«А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», – отмечает телеканал.

Тем временем российские военные продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет France 24.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины.

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Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев и британцев
AFP: среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев
20 мая 2024, 03:18

Фото: iStock/Serhej Calka

Среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК) есть граждане США, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.
Кроме того, среди виновных лиц, совершивших попытку государственного переворота, заметили одного конголезца – «натурализованного британца».

Днем 19 мая в ДРК Вооруженным силам (ВС) ДРК удалось предотвратить попытку государственного переворота в стране. По словам представителя вооруженных сил страны Сильвена Экенге, попытка государственного переворота связана с вмешательством извне. Он подчеркнул, что ситуация в стране в настоящее время находится под контролем.

В тот же день стало известно, что лидер повстанцев, пытавшихся совершить государственный переворот, был ликвидирован в ДРК.

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Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым
20 мая 2024, 02:54

Фото: Сайт Кремля

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает информационное агентство IRNA.
Дипломат пояснил, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, специальный помощник президента Игорь Левитин и один из высокопоставленных чиновников ФСБ. Встреча была организована после сообщений о пропавшем вертолете, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Президент России расспросил меня о деталях инцидента и о том, был ли получен сигнал с вертолета. Я объяснил, что причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия», – сказал Джалали.

Ранее глава дипломатической миссии заявил, что Путин попросил передать послание духовного лидера Ирана. Российский глава пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета Раиси.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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У короля Саудовской Аравии выявили серьезное заболевание
88-летний король Саудовской Аравии заболел пневмонией
20 мая 2024, 02:32

Фото: iStock/Diy1

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией, сообщает агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
Отмечается, что 88-летний король Саудовской Аравии прошел медицинское обследование, по результатам которого у него выявили воспаление легких.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», – сообщается в заявлении канцелярии.

Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прошел медицинское обследование из-за высокой температуры и болей в суставах.

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Экс-депутат Рады предрек судьбу Украины после окончания срока Зеленского
Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский будет доказывать диктатурой и жестокостью
20 мая 2024, 02:24

После истечения срока своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью и диктатурой, заявил изданию Ura.ru экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Бывший депутат напомнил, что Зеленский не участвует в выборах и в соответствии с Конституцией не передает власть председателю парламента. При этом Олейник заявил, что сомнения в легитимности украинского лидера существуют как внутри государства, так и за его пределами.

«Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», – предположил спикер.

Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что после 2 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Он отметил, что страны, заинтересованные в украинском вопросе, должны самостоятельно ответить на вопрос о легитимности киевских властей.

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Путин направил послание духовному лидеру Ирана
Путин: Москва поможет Тегерану в ситуации с аварией вертолета Раиси
20 мая 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Путин попросил передать послание иранскому духовному лидеру. Об этом Тасс сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Российский лидер пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей для поиска вертолета президента Ирана. В настоящее время на подмосковном аэродроме Жуковский идет погрузка спецтехники.

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В России исключили версию с применением оружия по вертолету президента Ирана
Генерал Попов: вертолет Раиси мог упасть из-за отказа техники
20 мая 2024, 01:27

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог разбиться из-за технических неполадок и плохих погодных условий, заявил заслуженный военный летчик и генерал-майор в запасе Владимир Попов. Помимо этого, он исключил использование оружия, передает «Московской комсомолец».
«Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», – объяснил Попов.

По его мнению, гораздо более вероятна версия, что вертолет совершил падение в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под западными санкциями и что вертолет «Белл», несмотря на его хорошое оснащение, не является последней моделью.

«Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше – горная местность и плохие метеоусловия», – отметил генерал-майор.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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В Китае соцсети начали бороться с поклонением роскоши и богатству
Китайские соцсети Weibo и Douyin начали борьбу с поклонением богатству и роскоши
20 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Urupong

Ведущие социальные сети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, предлагающим культ «роскоши и богатства», передает The Guardian.
В частности, соцсеть Weibo сообщила, что публикации пользователей, в которых изображаются дорогие автомобили, роскошные дома, большие суммы денег или предметы роскоши, могут быть удалены как нарушающие политику социальной сети. Отмечается, что к настоящему времени около 1100 таких публикаций уже удалены.

Аналогичное заявление было опубликовано Tencent, Bilibili и Xiaohongshu. Кроме того, сервис Douyin отметил, что будет отслеживать и удалять видео и аккаунты, которые прославляют «богатство, материальные ценности и делают вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни». Кроме того, будет удаляться контент, пропагандирующий «преимущества привилегированного положения в обществе, а также дискриминирующий и/или высмеивающий другие социальные группы».

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Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана
Путин направил авиацию и 50 спасателей на поиски президента Ирана Эбрахима Раиси
20 мая 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Россия по поручению президента Владимира Путина отправила спасателей в Иран для поиска пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что два самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателя выдвинулись в Тебриз.

Ранее источники, близкие к иранскому руководству, в журнале Atlantic сообщили, что Тегеран допускает неблагоприятный исход ситуации с падением вертолета Раиси. Отмечается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что возможность подтвердить информацию отсутствует.

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