Удары России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины – депутат Кучеренко

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Около 90 процентов мощности украинских тепловых электростанций было разрушено в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей ​Кучеренко, сообщил YouTube-канал «Вышка».