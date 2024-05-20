Удары России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины – депутат Кучеренко

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Около 90 процентов мощности украинских тепловых электростанций было разрушено в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, сообщил YouTube-канал «Вышка».
«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии – это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот», – пожаловался политик.
Он отметил, что страна неизбежно столкнется с нехваткой электроэнергии, поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения электроэнергии будут происходить в течение длительного времени.
Депутат упрекнул главу государства Владимира Зеленского, которому, по его мнению, уже давно нужно открыто рассказать гражданам о текущей ситуации.
«Мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал он.
В воскресенье, 19 мая, Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях электроэнергии по всей стране начиная с 20 мая.
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Александр Климов