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Сторонники Киева на Западе всё больше приходят в ярость из-за успехов ВС РФ в зоне СВО, об этом написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х.
«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Куртен.
Политик также подчеркнул, что сейчас Вооружённым силам РФ удаётся с успехом вести наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.
Напомним, ранее журналисты The Washington Post уже отметили, что за последние две недели наступления ВС РФ российской армии удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.
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