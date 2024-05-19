После истечения срока его полномочий на посту главы государства 20 мая президент Украины Владимир Зеленский станет уязвимым для критики, в том числе из-за огромного влияния главы администрации президента Андрея Ермака, заявила газета The Washington Post.
В статье отмечается, что Ермак стал, вероятно, самым влиятельным главой офиса президента в истории Украины. Согласно конституции страны, проведение выборов в условиях военного времени невозможно.
Ранее предполагалось, что Зеленский будет снят с поста президента по окончании российской спецоперации. Такое мнение высказал бывший советник Министерства обороны США и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив, что выборы «не ко времени».
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«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул на второй план критиков и соперников и возвысил Ермака – своего друга, который не был избран, » над кадровыми госслужащими и дипломатами», – заявляется в публикации.
Ранее предполагалось, что Зеленский будет снят с поста президента по окончании российской спецоперации. Такое мнение высказал бывший советник Министерства обороны США и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив, что выборы «не ко времени».
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Александр Климов