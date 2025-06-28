В Иране резко ответили Трампу фразой «Израиль побежал к «папочке» из-за наших ракет»
Глава МИД Ирана Аракчи: Трампу не следует оскорблять верховного лидера Хаменеи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал президента США Дональда Трампа прекратить оскорбительные высказывания в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это заявление Аракчи сделал в социальной сети X. Он подчеркнул, что подобные действия Трампа причиняют боль миллионам искренних последователей Хаменеи.
Аракчи предупредил, что если «иллюзии приведут к худшим ошибкам», то Иран без колебаний продемонстрирует свои реальные возможности. Дипломат напомнил о недавнем демонстрации военной мощи, когда иранские ракеты показали беспомощность «израильского режима», вынужденного обращаться за помощью.
«Великий и могущественный иранский народ, который показал миру, что у израильского режима нет выбора, кроме как бежать к «папочке», чтобы не быть раздавленным нашими ракетами, не любит угроз и оскорблений», — заявил в соцсети Х Аракчи.Ранее Трамп объявил о «спасении от унизительной смерти» Хаменеи и отмене по его приказу крупной бомбардировки Тегерана. Американский президент также выразил недовольство заявлениями иранского лидера о победе над Израилем.
Президент США также заявлял, что без колебаний бы снова ударил Ирану. Штаты вновь атакуют Иран, если выяснится, что у Тегерана в распоряжении есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы, уточнил Трамп.