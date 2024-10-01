Ударят по каждому: что ждет украинцев с новыми ограничениями

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С 1 октября на Украине вступят в силу новые экономические меры, включая повышение налогов и введение ограничений на денежные переводы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.
17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% за 2024 год. Для небанковских финансовых учреждений, за исключением страховщиков, налог на прибыль составит 25%. Ожидается, что эти изменения принесут в бюджет Украины около 58 миллиардов гривен ($1,4 млрд) в следующем году.
Помимо налоговых нововведений, с 1 октября Национальный банк Украины вводит ограничение на переводы с карты на карту для физических лиц — лимит составит 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс.) в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и затронет все исходящие переводы между счетами разных физических лиц. В Нацбанке заявили, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием незаконных средств и минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.
Также Украина 27 октября перейдет на зимнее время и останется в часовом поясе GMT +2, отказавшись от перехода на летнее время.
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Помимо налоговых нововведений, с 1 октября Национальный банк Украины вводит ограничение на переводы с карты на карту для физических лиц — лимит составит 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс.) в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и затронет все исходящие переводы между счетами разных физических лиц. В Нацбанке заявили, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием незаконных средств и минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.
Также Украина 27 октября перейдет на зимнее время и останется в часовом поясе GMT +2, отказавшись от перехода на летнее время.
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Елена Перлова