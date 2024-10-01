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Ударят по каждому: что ждет украинцев с новыми ограничениями

На Украине введут новые налоги и ограничения на денежные переводы
01 октября 2024, 03:04
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

С 1 октября на Украине вступят в силу новые экономические меры, включая повышение налогов и введение ограничений на денежные переводы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.
17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% за 2024 год. Для небанковских финансовых учреждений, за исключением страховщиков, налог на прибыль составит 25%. Ожидается, что эти изменения принесут в бюджет Украины около 58 миллиардов гривен ($1,4 млрд) в следующем году.

Помимо налоговых нововведений, с 1 октября Национальный банк Украины вводит ограничение на переводы с карты на карту для физических лиц — лимит составит 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс.) в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и затронет все исходящие переводы между счетами разных физических лиц. В Нацбанке заявили, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием незаконных средств и минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.



Также Украина 27 октября перейдет на зимнее время и останется в часовом поясе GMT +2, отказавшись от перехода на летнее время.

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В Пентагоне оправдались: на какие исследования для Минобороны потрачены $66 миллиардов
РИА: Пентагон заключил контракты на сумму более чем 33 миллиарда долларов каждый
01 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Smederevac

Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.
Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. В качестве подрядчиков указаны несколько американских компаний, включая American Systems, Parsons Government Services, Planning and Analysis, Apogee Engineering и другие.

Обе группы подрядчиков получили идентичные контракты стоимостью 33 миллиарда 164 миллиона долларов каждый. Работы будут проводиться в различных местах, определяемых индивидуальными заданиями, и должны быть завершены к концу сентября 2027 года. Эти контракты направлены на укрепление исследовательских и аналитических возможностей Минобороны США в различных областях.

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#сша
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#армия
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Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности
Израильская армия сообщила, что приступила к наземной операции на юге Ливана
01 октября 2024, 03:03

istock/barbaraaaa

Израильская армия начала ограниченную наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана, направленную против объектов шиитской организации «Хезболлах».
Целями рейдов стали террористические объекты и инфраструктура «Хезболлах», которые, по данным израильской разведки, представляют непосредственную угрозу для населённых пунктов на севере Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, уточнив, что операция основана на точных разведданных.

Операция проводится в соответствии с планами Генштаба и Северного командования, к которым армия готовилась последние месяцы. В поддержку наземных сил задействованы ВВС и артиллерия Израиля, наносящие точные удары по военным целям в этом районе.

Операция «Стрелы севера», начатая 23 сентября, продолжается параллельно с другими боевыми действиями в Газе. Израильские военные подчёркивают, что все действия направлены на защиту граждан и возвращение жителей северного Израиля в свои дома.

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#военные
#армия
#инфраструктура
#дома
#истребители
#служба
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США изготовят бомбы для Украины, Японии и Болгарии
Пентагон: США изготовят бомбы малого диаметра для Украины, Японии и Болгарии
01 октября 2024, 02:38

Фото: istock/petervician

Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра для поставок Украине, Японии и Болгарии. Сумма соглашения составляет 6,9 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Контракт предполагает производство и поставку боеприпасов до декабря 2035 года. В рамках этого соглашения Boeing будет заниматься изготовлением управляемых авиационных бомб, известных как Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые могут быть использованы для различных целей.

Ранее, в мае, Boeing уже получила от Военно-воздушных сил США контракт на сумму 7,5 миллиарда долларов на дооснащение боеприпасов JDAM. Этот контракт не ограничен по времени и количеству бомб, что указывает на масштабные планы США по усилению своих партнёров в области обороны.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.

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#сша
#производство
#нато
#запад
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Израильские истребители нанесли удары по Ливану
Истребители Израиля начали обстреливать южную окраину Бейрута
01 октября 2024, 00:18

Фото: istock/butenkow

Израильские ВВС начали удары по южной окраине столицы Ливана — Бейрута, сообщает источник агентства. Сильные взрывы были слышны в районе лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенного на шоссе, ведущем к международному аэропорту имени Рафика Харири.

Обострение конфликта происходит на фоне того, что ранее танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населённый пункт Рмейш на юге Ливана. Израиль также начал наземное наступление, обстреливая артиллерией приграничные районы Ливана.

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, с возрастающей угрозой дальнейшей эскалации боевых действий.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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#израиль
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Депутат Рады Дубинский призвал Запад заменить Зеленского из-за его недоговороспособности
30 сентября 2024, 23:53

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.
По мнению Дубинского, западные страны ошиблись в своих оценках украинского лидера, и героизация Зеленского в СМИ только усугубила ситуацию.

«Героизация Зеленского в западных СМИ сыграла с Западом злую шутку. Они обманули сами себя, считая его договороспособным, и теперь ждут от него шагов к переговорам с Россией. Но это невозможно. Зеленский был недоговороспособен с самого начала, а сейчас он ещё больше укрепился в этом убеждении», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что пока Запад не поймёт необходимости замены Зеленского, Украина будет продолжать терять территории и граждан.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" Украины уже полностью подготовлен, включая меры принуждения России к миру дипломатическим путём. Однако в
Кремле подвергли эти заявления сомнению, подчеркнув, что ни у Запада, ни у Киева нет реального плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит специальную военную операцию до достижения всех своих целей.

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МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
30 сентября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/iDymax

МИД РФ осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, заявив, что такие атаки нарушают международное право, а инцидент следует расследовать. Соответствующая публикация появилась на сайте министерства иностранных дел России.
«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — говорится в обращении.
Министерство также обратилась к руководству Судана с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, чтобы закончить «братоубийственную» войну.

В заявлении также отмечается готовность России помочь организовать контакт враждующих сторон в сотрудничестве с партнерами в этом регионе.

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Агента «Моссада» нашли в руководстве иранского отдела борьбы с Израилем
Экс-глава Ирана Ахмадинежад: отдел борьбы с Израилем возглавлял агент «Моссада»
30 сентября 2024, 22:36

Фото: iStock/Dragos Condrea

Руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его слова приводит издание Haberler. Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а его руководитель оказался агентом «Моссада», — признался он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется. Он также добавил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство и с этого момента «все будет по-другому».

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#иран
#израиль
#разведка
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НАТО призывает убедить Трампа продолжать поддержку Киева при переизбрании
Politico: Столтенберг призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании
30 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
Отмечается, что глава Североатлантического альянса обратился к властям европейских государств с просьбой сделать всё возможное, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Киева в случае избрания президентом по итогам выборов в ноябре.

Вместе с этим Столтенберг заявил, что крайне недоволен установленной в НАТО целью для стран-членов по трате 2% своего ВВП на оборонный сектор. Этого очень мало, по мнению генсека.

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Израиль объявил закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном
ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной район трёх населённых пунктов у границы
30 сентября 2024, 20:54

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район трёх населённых пунктов на границе с Ливаном. Въезд на их территорию категорически запрещён, сообщили в пресс-службе армии.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля. Они располагаются в приграничной зоне с Ливаном.

В результате проведения оценки ситуации районы этих населённых пунктов были объявлены закрытой военной зоной.

Ранее американский телеканал CBS сообщал, что израильские войска могут начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов.

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#израиль
#цахал
#ливан
#граница
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