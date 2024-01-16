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Украинские военнослужащие могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии», — задумался он.Как утверждает эксперт, украинский лидер начинает терять политическую поддержку внутри своего государства. При этом, США все равно что будет с главой бывшей советской республике в будущем.
Ранее Владимир Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак