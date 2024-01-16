В Белом доме прокомментировали удары Ирана по иракскому Эрбилю

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Американские власти признали удары Ирана на иракский город Эрбиль «безрассудными и неточными». Об этом следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эндриен Уотсон.
Она отметила, что власти США были проинформированы ходом событий, а также самостоятельно отслеживали ракеты, упавшие на севере Ирака и в северных регионах Сирии.
По словам Уотсон, американские солдаты и военные объекты США, находящиеся на этих территориях, не пострадали.
Власти США поддерживают контакт с чиновниками Ирака и Курдистана. Согласно первичной оценке произошедших событий, в США называют нанесённые иранской армией удары «безрассудными и неточными».
Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Ирака.
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По словам Уотсон, американские солдаты и военные объекты США, находящиеся на этих территориях, не пострадали.
Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Ирака.
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Анастасия Чинкова