«Угощаешь тем, что мне есть нельзя»: Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал чак-чак и поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС. Белорусский лидер отшутился, что его угощают тем, что ему нельзя есть.
Лукашенко встретил в аэропорту глава республики Татарстан Рустам Минниханов, предлагая традиционные угощения — чак-чак и каравай.
Однако чак-чак президент Белоруссии все же попробовал, а каравай поцеловал.
Целование каравая — тоже традиция. При некоторых церемониях от него отламывают часть, а при других — просто целуют.
Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что белорусский лидер примет участие в заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», обсудит с коллегами актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС. Также отмечалось, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.
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«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», — пошутил Лукашенко.
Однако чак-чак президент Белоруссии все же попробовал, а каравай поцеловал.
Целование каравая — тоже традиция. При некоторых церемониях от него отламывают часть, а при других — просто целуют.
Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что белорусский лидер примет участие в заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», обсудит с коллегами актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС. Также отмечалось, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.
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Данил Пономарев