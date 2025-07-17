МИД Польши Сикорский обвинил Россию в атаке на завод Barlinek в Виннице

17 июля 2025, 15:05

Радослав Сикорский ( РИА Новости / Алексей Даничев )

В Варшаве вызвал резкую реакцию удар, нанесенный российскими беспилотниками по предприятию Barlinek Group в Виннице. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об «атаке с трех сторон», подчеркнув, что это была целенаправленная акция против польского бизнеса.