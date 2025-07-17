МИД Польши Сикорский обвинил Россию в атаке на завод Barlinek в Виннице
В Варшаве вызвал резкую реакцию удар, нанесенный российскими беспилотниками по предприятию Barlinek Group в Виннице. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об «атаке с трех сторон», подчеркнув, что это была целенаправленная акция против польского бизнеса.
Завод, принадлежащий польскому предпринимателю Михалу Соловову, занимается производством деревянных напольных покрытий. По словам генерального директора Barlinek Group Войцеха Михаловского, для возобновления производственного процесса потребуется не менее шести месяцев.
На месте происшествия работают украинские службы, а также представители польского консульства.
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