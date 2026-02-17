В Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины
В Женеве 17 февраля стартовали переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Российская сторона прибыла на место встречи в тот же день.
Как сообщает источник «Известий», помимо помощника президента РФ Владимира Мединского, в состав делегации вошли начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, а также ряд других официальных лиц.
Местом проведения встречи выступит отель InterContinental Geneva. Вокруг гостиницы действуют усиленные меры безопасности. Полицейские установили металлические ограждения в нескольких метрах от входа и не подпускают журналистов близко к зданию.
Встреча делегаций продлится до 18 февраля. Из-за закрытого формата мероприятия пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попросил не рассчитывать на оперативные сообщения по итогам первого дня.
