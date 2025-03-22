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Спецпосланник Трампа Уиткофф: Киев согласился провести президентские выборы

Фото: iStock/twinsterphoto

Фото: iStock/twinsterphoto

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что киевские власти согласились с необходимостью проведения выборов на Украине. Об этом политик рассказал во время интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Да, они состоятся. Они (киевские власти) уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил Уитткофф на соответствующий вопрос.

Такер Карлсон во время интервью обратил внимание на то, что российская сторона настаивает на невозможности заключения соглашения, так как срок Владимира Зеленского на посту президента истек. В связи с этим журналист задал вопрос о выборах. По словам Уиткоффа, украинские власти согласились с их необходимостью, в связи с чем в стране пройдут выборы.

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Journal du Niger: в Нигере террористы обстреливают армию из украинских минометов
22 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/twinsterphoto

Террористы в Нигере ведут огонь по позициям армии страны из украинских минометов. Об этом сообщает Journal du Niger.