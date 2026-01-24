Уиткофф подвёл итоги нового раунда переговоров в Абу-Даби между Москвой и Киевом

24 января 2026, 23:41

Уиткофф назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби

Фото: iStock/sb2010

Россия, США и Украина завершили новый раунд переговоров в Абу-Даби и договорились продолжить диалог. Об этом в соцсети Х заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.





Состоявшиеся в пятницу и субботу встречи он назвал конструктивными. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа полна решимости добиться урегулирования украинского кризиса.



«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф.