Уиткофф подвёл итоги нового раунда переговоров в Абу-Даби между Москвой и Киевом
Уиткофф назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби
Россия, США и Украина завершили новый раунд переговоров в Абу-Даби и договорились продолжить диалог. Об этом в соцсети Х заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Состоявшиеся в пятницу и субботу встречи он назвал конструктивными. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа полна решимости добиться урегулирования украинского кризиса.
«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф.Помимо этого, Axios пишет, что стороны переговоров вместе пообедали. По словам источника издания, неформальная встреча прошла в дружеской атмосфере.