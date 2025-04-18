Уиткофф обсуждал с Путиным территориальный вопрос

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсуждался вопрос территорий в контексте урегулирования украинского конфликта.
По словам Уиткоффа, Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы. Он также отметил, что Киеву могут быть не так важны регионы, где большая часть населения говорит на русском языке.
Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом состоялась 11 апреля и продлилась около четырёх с половиной часов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, обсуждалась главным образом ситуация вокруг Украины, также поднимались темы политического и экономического характера.
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Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом состоялась 11 апреля и продлилась около четырёх с половиной часов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, обсуждалась главным образом ситуация вокруг Украины, также поднимались темы политического и экономического характера.
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Анастасия Чубина