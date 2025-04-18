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Уиткофф обсуждал с Путиным территориальный вопрос

WSJ: Уиткофф и Путин обсуждали конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий
Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсуждался вопрос территорий в контексте урегулирования украинского конфликта.
По словам Уиткоффа, Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы. Он также отметил, что Киеву могут быть не так важны регионы, где большая часть населения говорит на русском языке.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом состоялась 11 апреля и продлилась около четырёх с половиной часов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, обсуждалась главным образом ситуация вокруг Украины, также поднимались темы политического и экономического характера.

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#россия
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#украина
#санкт-петербург
Политик Филиппо: Представители США на встрече в Париже преподали Макрону унизительный урок
Филиппо: Макрон на переговорах в Париже получил от США унизительный урок
18 апреля 2025, 12:41

Фото: istockphoto/laurence soulez

Представители американской делегации на переговорах в Париже унизили президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим. ред.) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал политик в своей социальной сети Х.

В переговорах во французской столице приняли участие представители США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Они прошли накануне, 17 апреля. Об итогах встречи госсекретарь США Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, контакты прошли в русле основной тематики консультаций между Москвой и Вашингтоном, включая недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

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США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
Рубио: США могут отказаться от попыток быть посредником между РФ и Украиной
18 апреля 2025, 11:47

Фото: iStock/sb2010

В течение нескольких дней США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, если не появятся явные возможности для заключения соглашения. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио, слова которого приводит телеканал CNN.
Политик отметил, что, если положить конец конфликту на Украине невозможно, то Вашингтону придётся отказаться от своих усилий и заняться собственными делами.

Также Рубио подчеркнул, что США сейчас не готовы публично обсуждать вопрос гарантии безопасности Украины. Однако он добавил, что этот вопрос поднимается в ходе каждой встрече, посвящённой урегулированию конфликта.

В заключение госсекретарь США заявил о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь прекращения конфликта на Украине в ближайшее время. Вашингтон готов оказывать помощь, но только при условии, что российская и украинская стороны «серьёзно настроены на мир».

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CENTCOM: Армия США уничтожила нефтяной порт хуситов Рас-Иса в Йемене
18 апреля 2025, 08:15

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американские военные уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
В сообщении, размещённом на странице командования в социальной сети Х, отмечается, что удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов. Целью действий армии США было лишение военизированной группировки незаконных доходов, которые на протяжении десятилетий использовались для финансирования террористической деятельности хуситов на Ближнем Востоке, отмечают американские военные.

Накануне лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что армия США на протяжении последнего месяца более 900 раз бомбили Йемен с самолётов и обстреливали ракетами с военных кораблей.

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#хуситы
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Байден требует за свое выступление 300 тысяч долларов
NYP: Байден требует за выступление 300 тыс долларов, но спроса не наблюдается
18 апреля 2025, 04:28

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент США Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов, но желающих послушать его речь мало. Об этом сообщает New York Post.
«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих... Стандартная цена 46-го президента составляет 300 тысяч долларов», — пишут в газете.

В материале указывается, что данная на 25% ниже той, которую требовал за свою речь 44-й американский президент Барак Обама. Последний за выступление просил 400 тысяч долларов. Издание отметило, что спрос на визит Байдена не наблюдается. По словам собеседника газеты, это не удивительно.

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Глава МИД Франции Барро заявил, что посетит Киев 9 мая
18 апреля 2025, 02:14

Фото: iStock/sb2010

По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, он намерен посетить Киев 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
«Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», — сказал Барро.

Глава французского МИД отметил, что в этом году отмечается юбилейная дата с создании декларации Шумана. Она была подписана 75 лет назад и запустила интеграцию угольной и сталелитейной промышленности Франции и Западной Германии, что привело к созданию ЕС.

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