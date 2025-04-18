Уиткофф обсуждал с Путиным территориальный вопрос

В течение нескольких дней США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, если не появятся явные возможности для заключения соглашения. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио, слова которого приводит телеканал CNN.