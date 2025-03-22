Трамп: с Путиным не обсуждался срок введения прекращения огня на Украине

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Стрингер)
По словам президента США Дональда Трамп, в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным они не обсуждали крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Не крайний срок», — дал ответ Трамп на соответствующий вопрос.
Также президент США обсудил с журналистами вопрос введения дополнительных санкций в отношении РФ. По словам Трампа, их и так много, поэтому данная тема пока не актуальна. К тому же политик опроверг информацию о том, что Путин фактически не поддержал его идею о прекращении огня на Украине.
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Иван Мусатов