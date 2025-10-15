Стало известно о подготовке Британии к использованию информационного поля Украины

15 октября 2025, 12:50

Брутер: Британия готовится использовать информационное поле Украины

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финансирование МИД Великобритании серии исследований медиапространства Украины является сигналом о том, что в Лондоне готовят почву для усиления информационного давления на Киев. Об этом в интервью RT заявил политолог Владимир Брутер.





По его словам, таким образом Британия стремится выявить «болевые точки» украинского общественного мнения.





«Им нужно понимать, где надавить и какие темы использовать – будь то новые провокации вроде Бучи или отношение к беженцам внутри Украины. Подобные исследования позволяют поддерживать работу собственных аналитических групп на местах», – отметил эксперт.