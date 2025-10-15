Стало известно о подготовке Британии к использованию информационного поля Украины
Брутер: Британия готовится использовать информационное поле Украины
Финансирование МИД Великобритании серии исследований медиапространства Украины является сигналом о том, что в Лондоне готовят почву для усиления информационного давления на Киев. Об этом в интервью RT заявил политолог Владимир Брутер.
По его словам, таким образом Британия стремится выявить «болевые точки» украинского общественного мнения.
«Им нужно понимать, где надавить и какие темы использовать – будь то новые провокации вроде Бучи или отношение к беженцам внутри Украины. Подобные исследования позволяют поддерживать работу собственных аналитических групп на местах», – отметил эксперт.Брутер уточнил, что исследования будут проводиться не внешними подрядчиками, а сотрудниками украинских НКО и региональных медиа, работающими в таких городах, как Днепропетровск, Запорожье, Николаев и Харьков. Это позволит британским аналитическим группам поддерживать работу на местах и оперативно реагировать на информационные вызовы.
Ранее RT сообщал, что МИД Великобритании намерен профинансировать эти исследования с целью понять отношение украинцев к теме потерянных территорий в конфликте с Россией.