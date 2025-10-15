В Госдуме прокомментировали угрозы США о новых поставках оружия

15 октября 2025, 12:41

Депутат Госдумы Колесник усомнился в реальности новых поставок США оружия Киеву

Фото: istockphoto / Gerasimov174

Анонсированные Вашингтоном крупные поставки оружия на Украину представляют собой большее давление и политическую угрозу, чем реальную ситуацию. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru».







«Эти громкие заявления о предполагаемых поставках вооружений Украине — лишь звук без содержания. Когда Европа или США действительно намерены что-то отправить Киеву, это происходит тихо, хотя наша разведка все равно получает информацию об этом. После подобных заявлений российская разведка усиливает мониторинг цепочек поставок оружия. Мы стремимся уничтожать поступающие вооружения еще до их попадания на фронт», — пояснил депутат.

«Прежде чем делать такие громкие заявления, Западу стоит подумать о последствиях своих угроз. Они уже слишком увлеклись политическими играми, забывая, что оружие является смертоносным и наносит ущерб всем сторонам конфликта», — заключил Колесник.