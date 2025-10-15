В Госдуме прокомментировали угрозы США о новых поставках оружия
Депутат Госдумы Колесник усомнился в реальности новых поставок США оружия Киеву
Анонсированные Вашингтоном крупные поставки оружия на Украину представляют собой большее давление и политическую угрозу, чем реальную ситуацию. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru».
«Эти громкие заявления о предполагаемых поставках вооружений Украине — лишь звук без содержания. Когда Европа или США действительно намерены что-то отправить Киеву, это происходит тихо, хотя наша разведка все равно получает информацию об этом. После подобных заявлений российская разведка усиливает мониторинг цепочек поставок оружия. Мы стремимся уничтожать поступающие вооружения еще до их попадания на фронт», — пояснил депутат.Он добавил, что Вашингтон любит делать такие громкие анонсы для создания определенного информационного фона. В Москве понимают — реальность отличается от заявлений, но все равно внимательно следят за действиями Запада.
«Прежде чем делать такие громкие заявления, Западу стоит подумать о последствиях своих угроз. Они уже слишком увлеклись политическими играми, забывая, что оружие является смертоносным и наносит ущерб всем сторонам конфликта», — заключил Колесник.Напомним, прежде постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что 15 октября США сделают важное заявление о поставках оружия Украине.