Снаряд разорвался над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса
В Калифорнии артиллерийский снаряд разорвался рядом с кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчёт калифорнийского дорожного патруля.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу во время показательной стрельбы в честь 250-летия морской пехоты США на базе Кэмп-Пендлтон.
Фрагменты снаряда калибра 155 мм упали на автомобиль и мотоцикл дорожной полиции, которые входили в охранный кортеж вице-президента. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако на машине осталась небольшая вмятина.
После произошедшего губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступиал против проведения стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок дороги.
Расследование продолжается, причины преждевременного взрыва уточняются.
