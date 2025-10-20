Снаряд разорвался над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса

20 октября 2025, 12:59

Фото: iStock/TheaDesign

В Калифорнии артиллерийский снаряд разорвался рядом с кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчёт калифорнийского дорожного патруля.