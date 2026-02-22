Уиткофф высказался о Путине после визитов в Москву
Уиткофф назвал Путина честным человеком
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал откровенное признание о президенте РФ Владимире Путине, назвав его честным человеком. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
В последние месяцы Уиткофф часто приезжал в Москву для обсуждения вопросов украинского урегулирования. Свой вывод американец, вероятно, сделал из многочасовых бесед с российским лидером.
«Он всегда был со мной честен», — сказал спецпосланник в интервью Ларе Трамп.Уиткофф добавил, что его встречи с Путиным становятся очень актуальными. Он также выразил надежду, что скоро «мы сможем завершить все это», подразумевая украинский конфликт, и намекнул на подвижки в переговорном процессе.
«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — добавил Уиткофф.