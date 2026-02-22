Уиткофф высказался о Путине после визитов в Москву

22 февраля 2026, 07:15

Уиткофф назвал Путина честным человеком

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал откровенное признание о президенте РФ Владимире Путине, назвав его честным человеком. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.





В последние месяцы Уиткофф часто приезжал в Москву для обсуждения вопросов украинского урегулирования. Свой вывод американец, вероятно, сделал из многочасовых бесед с российским лидером.



«Он всегда был со мной честен», — сказал спецпосланник в интервью Ларе Трамп.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — добавил Уиткофф.