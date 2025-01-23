Трамп раскрыл возможное решение конфликта на Украине

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Снижение нефтяного ценника может помочь в решении украинского конфликта, полагает президент США Дональд Трамп. Свое предположение он высказал в удаленном выступлении на форуме в Давосе.
«…Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно», — сказал Трамп.Он добавил, что его удивило, что данная мера не была принята еще до президентских выборов в Америке. Политик намерен обратиться с соответствующей просьбой к Саудовской Аравии и ОПЕК.
Ранее Трамп сообщал о том, как он работает над урегулированием украинского кризиса.
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