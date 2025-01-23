Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Президент Дональд Трамп заявил: Россия помогла США победить нацистов. Все совершенно наоборот», — пояснил журналист.
По его мнению, американская программа ленд-лиза была значимой, но при этом малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР. Тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, свидетельствует о решимости и настоящей чести советских граждан, заключил Боуз.
Напомним, российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Глава Российской Федерации Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач России.
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Екатерина Коршунова