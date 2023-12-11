Вступление Украины в Евросоюз назвали финансовой бомбой для Европы

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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал вступление Украины в Европейский союз тяжелым испытанием для европейских семей. Об этом пишет ТАСС.
«Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей», — заявил Мариани.Он также подчеркнул, что налогоплательщики европейских стран уже потратили на Украину 88 миллиардов евро, а также 70 миллиардов евро зарезервированы для Киева до 2027 года. Мариани обратил внимание, что выделенных средства не хватит для обслуживания «непомерных потребностей» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в Европейский союз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак