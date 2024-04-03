В МИД заявили о планах переброски Францией военных на Украину

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Франция готовит около 1500 французских военных к возможной переброске на Украину.
Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она отметила, что появились новые сведения о подготовке Францией военного контингента.
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Она отметила, что появились новые сведения о подготовке Францией военного контингента.
«В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек», — сообщила дипломат в ходе брифинга.По ее словам, в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного переброса на Украину.
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Артем Кузьмин