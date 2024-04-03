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В МИД заявили о планах переброски Францией военных на Украину

Захарова: 1 500 военных Франции могут привести в готовность для Украины
03 апреля 2024, 13:38
Фото: Совет Федерации

Фото: Совет Федерации

Франция готовит около 1500 французских военных к возможной переброске на Украину.
Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что появились новые сведения о подготовке Францией военного контингента.


«В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек», — сообщила дипломат в ходе брифинга.
По ее словам, в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного переброса на Украину.

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В ГУР признались, почему Украина атакует территории РФ
Guardian: Киев признал, что атаки на РФ связаны с неудачами на фронте
03 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/Diy13

Киев проводит атаки на территорию России из-за невозможности победы на поле боя. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передаёт газета Guardian.
«Победа (ВСУ – ред.) на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины. У Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения в тыл врага», — приводит издание слова Скибицкого.

Он пояснил, что Киев действует по модели НАТО. Предполагается, что Украина сможет достичь успехов, если уничтожит несколько важных целей на территории России.
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#киев
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Мособлдума расширит меры поддержки участников СВО и их семей
03 апреля 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы на заседании 4 апреля планируют расширить меры поддержки участников специальной военной операции. Будет рассмотрено два законопроекта в рамках социальной газификации и квотирования рабочих мест.
«У нас действуют льготы при подключении газа. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатные работы внутри участка и установку газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей. В феврале прошлого года это право мы предоставили ветеранам боевых действий, а в июне – мобилизованным. Считаем, что необходимо дать такую возможность всем участникам спецоперации и членам их семей», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Второй законопроект вводит квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий.
«Нам важно поддержать наших воинов, которые возвращаются домой с СВО. Они хотят работать и развиваться. У многих есть семьи. Важно, чтобы мужчины могли обеспечить близких. Для работодателей, если сотрудников более 100, квота составит 1% от среднесписочной численности работников», - пояснил Брынцалов.
Он добавил, что работодатели, которые оформляют на работу ветеранов боевых действий, получают субсидии от государства. Малые и средние предприятия могут рассчитывать на статус социальных.

Брынцалов пообещал, что подмосковные власти будут и дальше расширять меры поддержки участников СВО и их близких. Эту задачу он назвал одной из приоритетных.

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WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
03 апреля 2024, 13:14

Фото: Istock/e-crow

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам авторов статьи, президент Франции таким образом ответил на вопрос о том, как должны реагировать союзники Парижа, если по его военным будут наноситься удары. Макрон заверил американских властей в том, что не прибегнет к их помощи, если это произойдет.

Ранее госсекретарь США говорил о том, что отправка военного контингента на Украину для участия в СВО, создаст риски усугубления конфликта с Россией.

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#макрон
#украина
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«Против своих»: Сивков назвал условие, при котором пленные ВСУ получат гражданство РФ
Сивков: бывшие бойцы ВСУ могут получить гражданство РФ после боев за ВС РФ
03 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/JessAerons

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
О том, существует ли вероятность того, что бывшие военные Украины после получения гражданства будут устраивать провокации на территории РФ, и как к их переходу на сторону ВС РФ относятся в Киеве, в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По его мнению, для совершения диверсий на территории России, бывшим бойцам ВСУ не нужно гражданство. Он также отметил, что гражданство РФ – это честь, и право получить его нужно заслужить.
«Например, участием в боевых действий в составе российских войск в зоне СВО или ударным трудом на стройках. Поэтому просто так раздавать российское гражданство, не думаю, что есть основание», – заявил эксперт.

Он пояснил, что это касается не только украинских военнопленных, но и всех иностранцев, которые приезжают в Россию и претендуют на гражданство.
«Я твердо убежден, что полноценные права, например право на хранение, ношение оружия разных видов, граждане должны получать после 25 лет жизни в нашем обществе, после получения гражданства. Участие на протяжении длительного времени в военных действиях на стороне ВС РФ в зоне СВО также будет свидетельствовать о том, что человек не шпион, в противном случае, он не воевал бы против своих», – заявил Сивков.

Он также напомнил о существовании батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором несут службу, в том числе, бывшие солдаты ВСУ.
«Такие люди, кто выполняет свой долг перед Россией, в составе этого подразделения, они могут основания стать гражданином России», – уверен эксперт.

На вопрос о том, какие действия может предпринять Киев в отношении тех, кто перешел на сторону ВС РФ и получил российское гражданство, Сивков ответил, что Украина, возможно, будет пытаться как-то отслеживать, таких людей, чтобы публично устрашить.
«Но тех, кто получил российское гражданство или будут воевать на стороне России, будем защищать», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

Однако он напомнил о боевиках «Азова»*, которые сдались в плен и были помещены в лагере. Именно по нему ВСУ нанесли удар, чтобы устрашить других и люди перестали сдаваться в плен.

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Главный знаменосец нацгвардии Украины ликвидирован в зоне спецоперации
Военкор Татаринов: ликвидирован главный знаменосец нацгвардии Украины
03 апреля 2024, 12:17

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован лейтенант украинской армии, главный знаменосец нацгвардии Украины Арсен Мартынюк, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ...03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — написал Татаринов.

Как отметил Татаринов, Мартынюк был «главным знаменосцем» нацгвардии Украины. Подробности ликвидации лейтенанта в сообщении не приводятся.

В конце марта стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали представителя старинного дворянского рода из Франции граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль. Он воевал на стороне Украины в качестве наёмника.

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#военкор
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«Закрыли в подвале как собаку»: военный ВСУ — о наказаниях для провинившихся
Солдат ВСУ Васькин рассказал о пыточных подвалах для провинившихся
03 апреля 2024, 11:04

Фото: Istock/Aleksandr Zyablitskiy

Провинившихся военнослужащих ВСУ запирают в пыточных подвалах, рассказал изданию «Зеркало недели» украинский солдат Андрей Васькин.
Руководство отправило военнослужащих ВСУ «закопаться в чистом поле» неподалёку от позиций, откуда ушли два батальона. Они оказались без связи, артиллерии и возможности эвакуировать раненых, рассказал Васькин.

Так, командование заставляет солдат сидеть в окопах по два-три месяца, что негативно сказывается на здоровье. Например, у самого Васькина начались проблемы с лёгкими, которые привели к тому, что он начал задыхаться.

Тогда военнослужащий попросил доставить его в медучреждение, но вместо этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка отвезли его в «воспитательный дом». Там они допросили Васькина, забрали мобильный телефон и заперли в подвале «как собаку».

На жалобу, которую он отправил в Минобороны Украины, ему ответили, что его, как и других солдат, разместили в подвалах и блиндажа «из-за воздушной тревоги».

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#всу
#солдаты
#сво
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«Разрушение неизбежно»: ГУР Украины готовит мощную атаку на Крымский мост
The Guardian: ГУР Украины собирается уничтожить Крымский мост в начале 2024 года
03 апреля 2024, 10:59

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской разведки.
«Крымский мост планируется уничтожить в первой половине 2024 года. Его разрушение неизбежно», — заявил представитель ГУР.

При этом он подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже имеет почти все средства для выполнения поставленной задачи. Издание считает, что атака может осуществиться с помощью беспилотников.

Ранее Буданов* уже анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Он заявлял, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#крымский мост
#гур украины
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ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ
03 апреля 2024, 09:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять установленные на беспилотниках скрытые радиомаяки. С их помощью противник определяет места дислокации российских войск.
Об этом рассказал ТАСС директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Радиомаяк представляет собой автономное устройство с LoRaWan-начинкой. Он ни к чему не подключён, при этом крепится к дрону намертво. Изначально ВСУ использовали их для поиска упавших БПЛА, но затем начали применять для выявления мест расположения подразделений ВС РФ.

Радиомаяк функционирует в энергосберегающем режиме и может работать длительное время без дополнительной подзарядки, продолжил эксперт. Устройство принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты сигналов по LoRaWan. Специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их благодаря бдительности российских военнослужащих, сумевших распознать то, что может нести угрозу, отметил Кузякин. ЦКБР предупредил о новой угрозе все российские подразделения.

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В России увеличилось число желающих отправиться на СВО после теракта в «Крокусе»
МО: более 100 тыс. человек пошли служить по контракту в ВС РФ с начала года
03 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/scaliger

В Москве и других российских городах увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону спецоперации после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в оборонном ведомстве России.
Всего с начала текущего года на службу по контракту в ВС РФ поступило уже более 100 тысяч человек. Однако за последние полторы недели число желающих принять участие в спецоперации сильно увеличилось. За последние 10 дней контракты заключили порядка 16 тысяч россиян.
«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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