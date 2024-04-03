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Снайпер ВСУ убил женщину и выстрелил в голову ее 6-летней дочери

03 апреля 2024, 14:09
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Командир диверсионно-разведывательной группы с позывным «Лангепас» рассказал, почему решил присоединиться к спецназу «Ахмат» и участию в операциях на Украине.
Как сообщает Ura.ru, однажды он столкнулся с видеозаписью из Мариуполя, где украинский снайпер застрелил женщину на глазах ее шестилетней дочери, а затем выстрелил в голову самой девочке.

«Мы засели в жилых пятиэтажках, и они не могли пройти из-за перекрестного огня между снайпером и нашими пулеметчиками. Вдруг из подъезда выбежали гражданские — мама с шестилетней девочкой. Снайпер застрелил маму, а девочку мы пытались спасти, но ее тоже застрелили», — рассказал «Лангепас».

После этого он нашел контакты чеченского батальона «Ахмат» в интернете и связался с ними, чтобы присоединиться.

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Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России
SZ: ВС РФ почти полностью разгромили энергетику Украины
03 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/Vadym Terelyuk

Армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, на устранение последствий уйдут долгие годы. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.
«Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций», — говорится в статье.

По словам автора материала, у Украины нет достаточного числа систем ПВО для качественного отражения ударов армии России. А последствия российских атак по объектам украинской инфраструктуры оказались настолько серьёзными, что их не удастся устранить даже в течение нескольких лет.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные парализуют Вооружённые силы Украины, нанося прицельные удары по объектам энергетики Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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#военные
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#рф
#сбу
#пво
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В ГУР назвали причину частых атак на территорию РФ
Guardian: Киев признал, что атаки на РФ связаны с неудачами на фронте
03 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/Diy1

Киев проводит атаки на территорию России из-за невозможности победы на поле боя. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передаёт газета Guardian.
«Победа (ВСУ – ред.) на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины. У Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения в тыл врага», — приводит издание слова Скибицкого.

Он пояснил, что Киев действует по модели НАТО. Предполагается, что Украина сможет достичь успехов, если уничтожит несколько важных целей на территории России.

Ранее стало известно, что ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным.

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Мособлдума расширит меры поддержки участников СВО и их семей
03 апреля 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы на заседании 4 апреля планируют расширить меры поддержки участников специальной военной операции. Будет рассмотрено два законопроекта в рамках социальной газификации и квотирования рабочих мест.
«У нас действуют льготы при подключении газа. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатные работы внутри участка и установку газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей. В феврале прошлого года это право мы предоставили ветеранам боевых действий, а в июне – мобилизованным. Считаем, что необходимо дать такую возможность всем участникам спецоперации и членам их семей», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Второй законопроект вводит квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий.
«Нам важно поддержать наших воинов, которые возвращаются домой с СВО. Они хотят работать и развиваться. У многих есть семьи. Важно, чтобы мужчины могли обеспечить близких. Для работодателей, если сотрудников более 100, квота составит 1% от среднесписочной численности работников», - пояснил Брынцалов.
Он добавил, что работодатели, которые оформляют на работу ветеранов боевых действий, получают субсидии от государства. Малые и средние предприятия могут рассчитывать на статус социальных.

Брынцалов пообещал, что подмосковные власти будут и дальше расширять меры поддержки участников СВО и их близких. Эту задачу он назвал одной из приоритетных.

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#депутаты
#московская область
#подмосковье
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В МИД заявили о планах переброски Францией военных на Украину
Захарова: 1 500 военных Франции могут привести в готовность для Украины
03 апреля 2024, 13:38

Фото: Совет Федерации

Франция готовит около 1500 французских военных к возможной переброске на Украину.
Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что появились новые сведения о подготовке Францией военного контингента.

«В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек», — сообщила дипломат в ходе брифинга.
По ее словам, в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного переброса на Украину.

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#мид рф
#дипломат
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WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
03 апреля 2024, 13:14

Фото: Istock/e-crow

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам авторов статьи, президент Франции таким образом ответил на вопрос о том, как должны реагировать союзники Парижа, если по его военным будут наноситься удары. Макрон заверил американских властей в том, что не прибегнет к их помощи, если это произойдет.

Ранее госсекретарь США говорил о том, что отправка военного контингента на Украину для участия в СВО, создаст риски усугубления конфликта с Россией.

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#сво
#макрон
#украина
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«Против своих»: Сивков назвал условие, при котором пленные ВСУ получат гражданство РФ
Сивков: бывшие бойцы ВСУ могут получить гражданство РФ после боев за ВС РФ
03 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/JessAerons

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
О том, существует ли вероятность того, что бывшие военные Украины после получения гражданства будут устраивать провокации на территории РФ, и как к их переходу на сторону ВС РФ относятся в Киеве, в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По его мнению, для совершения диверсий на территории России, бывшим бойцам ВСУ не нужно гражданство. Он также отметил, что гражданство РФ – это честь, и право получить его нужно заслужить.
«Например, участием в боевых действий в составе российских войск в зоне СВО или ударным трудом на стройках. Поэтому просто так раздавать российское гражданство, не думаю, что есть основание», – заявил эксперт.

Он пояснил, что это касается не только украинских военнопленных, но и всех иностранцев, которые приезжают в Россию и претендуют на гражданство.
«Я твердо убежден, что полноценные права, например право на хранение, ношение оружия разных видов, граждане должны получать после 25 лет жизни в нашем обществе, после получения гражданства. Участие на протяжении длительного времени в военных действиях на стороне ВС РФ в зоне СВО также будет свидетельствовать о том, что человек не шпион, в противном случае, он не воевал бы против своих», – заявил Сивков.

Он также напомнил о существовании батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором несут службу, в том числе, бывшие солдаты ВСУ.
«Такие люди, кто выполняет свой долг перед Россией, в составе этого подразделения, они могут основания стать гражданином России», – уверен эксперт.

На вопрос о том, какие действия может предпринять Киев в отношении тех, кто перешел на сторону ВС РФ и получил российское гражданство, Сивков ответил, что Украина, возможно, будет пытаться как-то отслеживать, таких людей, чтобы публично устрашить.
«Но тех, кто получил российское гражданство или будут воевать на стороне России, будем защищать», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

Однако он напомнил о боевиках «Азова»*, которые сдались в плен и были помещены в лагере. Именно по нему ВСУ нанесли удар, чтобы устрашить других и люди перестали сдаваться в плен.

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#военные
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#пленные
#всу
#вс рф
#киев
#удар
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Главный знаменосец нацгвардии Украины ликвидирован в зоне спецоперации
Военкор Татаринов: ликвидирован главный знаменосец нацгвардии Украины
03 апреля 2024, 12:17

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован лейтенант украинской армии, главный знаменосец нацгвардии Украины Арсен Мартынюк, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ...03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — написал Татаринов.

Как отметил Татаринов, Мартынюк был «главным знаменосцем» нацгвардии Украины. Подробности ликвидации лейтенанта в сообщении не приводятся.

В конце марта стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали представителя старинного дворянского рода из Франции граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль. Он воевал на стороне Украины в качестве наёмника.

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#всу
#солдаты
#сво
#военкор
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«Закрыли в подвале как собаку»: военный ВСУ — о наказаниях для провинившихся
Солдат ВСУ Васькин рассказал о пыточных подвалах для провинившихся
03 апреля 2024, 11:04

Фото: Istock/Aleksandr Zyablitskiy

Провинившихся военнослужащих ВСУ запирают в пыточных подвалах, рассказал изданию «Зеркало недели» украинский солдат Андрей Васькин.
Руководство отправило военнослужащих ВСУ «закопаться в чистом поле» неподалёку от позиций, откуда ушли два батальона. Они оказались без связи, артиллерии и возможности эвакуировать раненых, рассказал Васькин.

Так, командование заставляет солдат сидеть в окопах по два-три месяца, что негативно сказывается на здоровье. Например, у самого Васькина начались проблемы с лёгкими, которые привели к тому, что он начал задыхаться.

Тогда военнослужащий попросил доставить его в медучреждение, но вместо этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка отвезли его в «воспитательный дом». Там они допросили Васькина, забрали мобильный телефон и заперли в подвале «как собаку».

На жалобу, которую он отправил в Минобороны Украины, ему ответили, что его, как и других солдат, разместили в подвалах и блиндажа «из-за воздушной тревоги».

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#всу
#солдаты
#сво
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«Разрушение неизбежно»: ГУР Украины готовит мощную атаку на Крымский мост
The Guardian: ГУР Украины собирается уничтожить Крымский мост в начале 2024 года
03 апреля 2024, 10:59

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской разведки.
«Крымский мост планируется уничтожить в первой половине 2024 года. Его разрушение неизбежно», — заявил представитель ГУР.

При этом он подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже имеет почти все средства для выполнения поставленной задачи. Издание считает, что атака может осуществиться с помощью беспилотников.

Ранее Буданов* уже анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Он заявлял, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#крымский мост
#гур украины
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