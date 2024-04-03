Снайпер ВСУ убил женщину и выстрелил в голову ее 6-летней дочери

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov
Командир диверсионно-разведывательной группы с позывным «Лангепас» рассказал, почему решил присоединиться к спецназу «Ахмат» и участию в операциях на Украине.
Как сообщает Ura.ru, однажды он столкнулся с видеозаписью из Мариуполя, где украинский снайпер застрелил женщину на глазах ее шестилетней дочери, а затем выстрелил в голову самой девочке.
После этого он нашел контакты чеченского батальона «Ахмат» в интернете и связался с ними, чтобы присоединиться.
Читайте также:
Снайпер ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ
Снайпер ВСУ раскрыл дату заморозки конфликта на Украине
Российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне
«Мы засели в жилых пятиэтажках, и они не могли пройти из-за перекрестного огня между снайпером и нашими пулеметчиками. Вдруг из подъезда выбежали гражданские — мама с шестилетней девочкой. Снайпер застрелил маму, а девочку мы пытались спасти, но ее тоже застрелили», — рассказал «Лангепас».
Читайте также:
Снайпер ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ
Снайпер ВСУ раскрыл дату заморозки конфликта на Украине
Российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне
Артем Кузьмин