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Владимир Зеленский в Брюсселе на переговорах с партнерами. Об этом украинский политик проинформировал в Telegram-канале.
«Европе нужна мощная позиция ради надежного мира», — сказано в сообщении.Зеленский подчеркнул, что фундаментальная проблема завершения конфликта на Украине касается европейской стороны. По его словам, нужна скоординированная и эффективная работа стран Европы.
Глава киевского режима готов провести встречи с руководством НАТО, Чехии, Польши, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Франции.
Перед этим представитель администрации США Майкл Карпентер говорил о том, что украинской стороне необходим так называемый «рычаг давления» для диалога с Россией.
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