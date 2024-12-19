ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров

Фото: iStock/Diy13
В ЦРУ считают, что убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова может вызвать обратный эффект на переговоры России и Украины. Этим поделились в The New York Times.
Как отметил экс- глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, убийство Кириллова внесет «психологический эффект», но на боеспособность российской армии никак не скажется. Такие действия киевской власти бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф назвал ошибочными. По его словам, если Украина не будет осторожной, то тогда обозленные россияне откажутся от мирных переговоров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что служба безопасности Украины причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова.
Читайте также:
«Be careful!»: Медведев отреагировал на статью The Times о Кириллове
В Кремле рассказали о реакции Путина на гибель Кириллова
«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
Иван Мусатов