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ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В ЦРУ считают, что убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова может вызвать обратный эффект на переговоры России и Украины. Этим поделились в The New York Times.


Как отметил экс- глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, убийство Кириллова внесет «психологический эффект», но на боеспособность российской армии никак не скажется. Такие действия киевской власти бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф назвал ошибочными. По его словам, если Украина не будет осторожной, то тогда обозленные россияне откажутся от мирных переговоров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что служба безопасности Украины причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова.

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На Западе оценили шансы Зеленского победить на выборах
Ирландский журналист Чей Боуз: у Зеленского низкие шансы победить на выборах
18 декабря 2024, 21:50

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Если выборы на Украине состоятся, то у Владимира Зеленского низкие шансы на победу, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — посмеялся Боуз.

Публицист прикрепил к посту снимок Зеленского, где тот комично позирует.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Кроме того, он запретил диалог с Россией на законодательном уровне, заявляя при этом о так называемой «формуле мира».

Перед этим в США рассказали к чему готовы Россия и Украина.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет.

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В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
Fox News: Россия и Украина готовы к переговорам об урегулировании конфликта
18 декабря 2024, 21:34

Фото: istockphoto/Diy13

Россия и Украина готовы к диалогу по урегулированию кризиса, заявил журналистам Fox News будущий спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — прокомментировал он.
Республиканцы во главе с Дональдом Трампом придут к власти 20 января 2025 года. Одним из обещаний будущего хозяина Белого дома было урегулирование конфликта на Украине «за сутки».

Эксперты скептически отнеслись к словам политика, однако предположили, что переговоры сторон могут состояться уже на следующий день после инаугурации Трампа, то есть 21 января.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского лидера Владимира Путина.

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#сво
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Бойцы ВС РФ водрузили флаг России в одном из населенных пунктов в ДНР
Рогов: ВС РФ водрузили триколор в селе Успеновка в ДНР, завершается зачистка
18 декабря 2024, 21:03

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные завершают зачистку в Успеновке, южней Курахово в Донбассе, проинформировал РИА Новости представитель Общественной палаты Владимир Рогов.
«Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань», — прокомментировал он.
По словам Рогова, противник бежал в результате слаженных действий бойцов ВС РФ.

Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ попытались ударить по Бердянску и Токмаку Запорожской области.

Донбасс, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская народная республика стали российскими субъектами в результате сентябрьского референдума 2022 года.

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#россия
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#сво
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#новости
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#владимир рогов
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FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине
18 декабря 2024, 20:46

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Служба безопасности Украины (СБУ), как прямой наследник КГБ СССР, причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова и является одной из наиболее разветвленных организаций. Об этом пишет Financial Times в своем материале «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».
«…Стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — уточняют авторы статьи.
СБУ не признала, что причастна к теракту, однако журналистские источники издания, по утверждению Financial Times, говорят об обратном. Известно, что украинское ведомство за день до взрыва предъявило офицеру ВС РФ обвинения.

Игорь Кириллов погиб на Рязанском проспекте столицы накануне во вторник, 17 декабря. Подозреваемых задержали, идет расследование.

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#мир
#украина
#сбу
#теракт
#убийство
#новости
#война
#сво
#конфликт
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Зеленский приехал в Брюссель на переговоры с партнерами
18 декабря 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Tanaonte

Владимир Зеленский в Брюсселе на переговорах с партнерами. Об этом украинский политик проинформировал в Telegram-канале.
«Европе нужна мощная позиция ради надежного мира», — сказано в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что фундаментальная проблема завершения конфликта на Украине касается европейской стороны. По его словам, нужна скоординированная и эффективная работа стран Европы.

Глава киевского режима готов провести встречи с руководством НАТО, Чехии, Польши, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Франции.

Перед этим представитель администрации США Майкл Карпентер говорил о том, что украинской стороне необходим так называемый «рычаг давления» для диалога с Россией.

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#война
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#владимир зеленский
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В США рассказали, что нужно Киеву для переговоров с Россией
Карпентер: Киеву необходим рычаг давления для переговоров с РФ
18 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Для переговоров с Россией киевскому режиму нужен «рычаг давления», заявил журналистам представитель Белого дома Майкл Карпентер.
«Для переговоров нужен рычаг давления, сами по себе они никуда не приведут. Вопрос для новой команды: где рычаг давления? Другой вопрос: как добиться участия России в переговорах, чтобы она говорила о чем-то кроме капитуляции Украины», — сказал Карпентер.

Он резюмировал, что Вашингтон делает все для лучшего положения Киева, в частности, предоставляет всевозможную помощь украинцам.

Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что завершить конфликт на Украине мешает желание НАТО расшириться и распространить свою экспансию.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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#владимир зеленский
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ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow
Балицкий: над Бердянском и Токмаком сбили четыре ракеты Storm Shadow ВСУ
18 декабря 2024, 19:55

Фото: iStock/aapsky

Украинские боевики предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, были сбиты. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки нет.

Балицкий пояснил, что осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, а осколки остальных — в поле западнее Токмака.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане
В офисе Зеленского снова отказались от предложения Орбана о перемирии
18 декабря 2024, 19:10

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — заявил Литвин.
18 декабря Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него.

Ранее Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.

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#мир
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На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время
Подоляк сомневается, что Запад направит миротворцев на Украину в ближайшее время
18 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/razihusin

Украина не надеется на то, что Запад отправит миротворцев в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска — это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии», — заявил Подоляк.

По его словам, руководства некоторых стран Запада осознают риски от РФ после окончания горячей фазы конфликта на Украине.

Однако Подоляк отметил, что Россия «без принуждения» не согласится ни на один из сценариев, который ей не придется по нраву.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину, пока там не будут прекращены боевые действия.

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#страны
#ес
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