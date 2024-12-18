«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — заявил Литвин.18 декабря Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него.
Ранее Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.
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Элина Позднякова