Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Политик Владимир Зеленский и бельгийский премьер Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщает Reuters.
В публикации говорится, что согласно документу, Незалежная получит от Бельгии не меньше 977 миллионов евро, как военную помощь в 2024 году. Также Бельгия обязана поддерживать Украину ближайшие десять лет.
До этого глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что к 2028 году страна обязуется поставить Киеву тридцать своих истребителей. Кроме того, первая техника может поступить до конца текущего года.
Ранее Зеленский посетил Испанию, подписав двустороннее соглашение о безопасности с премьером Педро Санчесом. Аналогичные соглашения Украина подписала с Германией, Данией, Францией, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
К слову, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая.
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До этого глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что к 2028 году страна обязуется поставить Киеву тридцать своих истребителей. Кроме того, первая техника может поступить до конца текущего года.
Ранее Зеленский посетил Испанию, подписав двустороннее соглашение о безопасности с премьером Педро Санчесом. Аналогичные соглашения Украина подписала с Германией, Данией, Францией, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
К слову, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая.
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Никита Кротов