Украина начала получать первые средства за счёт замороженных активов России

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На Украину поступили первые средства из США за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Всемирный банк предоставит два миллиарда долларов через механизм DPL (Development Policy Loan). Накануне исполнительный совет банка одобрил выделение денег. В пятницу соглашение о предоставлении средств со Всемирным банком подписало Минфин Украины.
Также Шмыгаль отметил, что один миллиард долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка за счёт взноса США в рамках инициативы Группы семи.
Кроме того, 1,05 миллиарда долларов поступят в Киев в виде займа под гарантии от правительств Великобритании и Японии.
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Также Шмыгаль отметил, что один миллиард долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка за счёт взноса США в рамках инициативы Группы семи.
Кроме того, 1,05 миллиарда долларов поступят в Киев в виде займа под гарантии от правительств Великобритании и Японии.
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Анастасия Чинкова