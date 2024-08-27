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Украина намерена купить два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico, пишет РИА Новости.
Сообщается, что закупить их планируется у Болгарии. По его словам, эти планы спровоцировали резкую критику со стороны правящей партии. Галущенко объяснил свою позицию тем, что стране нужна атомная энергетика, чтобы выдержать зиму.
Отмечается, что правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС за счет этих реакторов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины, а до этого генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС за счет этих реакторов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины, а до этого генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова