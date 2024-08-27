Военный эксперт Подоляка назвал героев, отстоявших колонию в Малой Локне от ВСУ

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Российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Юрий Подоляка.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные ВС РФ отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.
Помимо этого, военный эксперт выделил комбата 9-го полка с позывным «Отмель». Военачальник руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боев и пал в бою смертью храбрых 20 августа.
Напомним, что российские военные заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Помимо этого, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также около сотни боевиков.
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МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
Помимо этого, военный эксперт выделил комбата 9-го полка с позывным «Отмель». Военачальник руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боев и пал в бою смертью храбрых 20 августа.
«И вечная память всем парням, кто ценой своей жизни остановил противника и не дал ему пройти к их «главному призу» (как они считали) — Курской АЭС», — заключил он.
Напомним, что российские военные заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Помимо этого, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также около сотни боевиков.
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Дарья Осипова