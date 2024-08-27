В Харьковской области прогремели взрывы

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В Харьковской области Украины в городе Богодухов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«О прилетах в Богодухове под Харьковом сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.
Помимо этого, публикуется видео, которое предположительно снято в окрестностях Богодухова, в нем над городом понимается дым.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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