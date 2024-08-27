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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в схроне Вооруженных сил Украины нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия.
«В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал он.
По его словам, соединения таллия являются сильными токсикантами. Они поражают желудочно-кишечный тракт, а также центральную и периферическую нервные системы.
Ранее сообщалось, что военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Игорь Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, обнаруженные на покинутых позициях ВСУ, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, которые содержат химические вещества.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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