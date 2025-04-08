«Была беременна больше 10 лет»: Хилария Болдуин призналась, почему сделала подтяжку груди

Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)
Хилария Болдуин, супруга Алека Болдуина, сделала подтяжку груди после десяти лет материнства. 41-летняя мама семерых детей поделилась в семейном реалити-шоу, что тело сильно изменилось за прошедшие годы. Иногда создавалось ощущение, словно оно ей не принадлежит — и решение сделать пластику связано не только со стремлением к внешней красоте, но и к внутреннему спокойствию.
За годы беременности и кормления грудью тело Хиларии сильно изменилось. Она рассказала, что больше десяти лет ее тело служило не только ей, но и детям.
По словам Хиларии, подтяжка стала способом вернуть себе контроль. Процедура была не ради красоты, а ради комфорта — «немного поднять» то, что изменилось за годы.
Супруга Алека Болдуина призналась, что много волнуется о своих дочерях, особенно об 11-летней Кармен. Ей важно, чтобы девочки не считали внешность главным. Хилария опасается, что ее решения по «улучшении» внешнего вида станут плохим примером для детей и сделают их зависимыми от современных стандартов.
Раньше у Хиларии были проблемы с едой, о чем она писала в своей книге. Йога и забота о себе помогли ей найти баланс и одолеть пищевое расстройство. Теперь она чувствует себя сильной и довольной, менее критично относится к своей внешности.
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«Я была беременна или кормила грудью больше десяти лет. Кажется, это впервые за все это время, когда я не делаю ни того, ни другого. (...) Я настолько привыкла к нему (телу) в одном состоянии, что всё казалось чужим. Это было нужно просто для того, чтобы мне стало нормально. И это нормально», — поделилась она в эфире.Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: Instagram* @hilariabaldwin)
По словам Хиларии, подтяжка стала способом вернуть себе контроль. Процедура была не ради красоты, а ради комфорта — «немного поднять» то, что изменилось за годы.
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Супруга Алека Болдуина призналась, что много волнуется о своих дочерях, особенно об 11-летней Кармен. Ей важно, чтобы девочки не считали внешность главным. Хилария опасается, что ее решения по «улучшении» внешнего вида станут плохим примером для детей и сделают их зависимыми от современных стандартов.
«Я сама слишком часто прислушивалась к критике и сомневалась в себе», — пояснила многодетная мама.
Хилария Болдуин (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)Она хочет быть примером уверенности для своих любимых, поэтому сейчас старается не принимать радикальных решений и следить за впечатлением, которое складывается у них.
Раньше у Хиларии были проблемы с едой, о чем она писала в своей книге. Йога и забота о себе помогли ей найти баланс и одолеть пищевое расстройство. Теперь она чувствует себя сильной и довольной, менее критично относится к своей внешности.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева