В московском ЖК произошла стрельба после драки дворников

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В московском жилом комплексе «Level Причальный» произошла стрельба после драки между дворниками. Об этом пишет Telegram-канал Baza, показывая кадры с места происшествия.
«Пару часов назад дворники ЖК «Level Причальный» спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба», — передал канал.Один из участников потасовки якобы получил ранение, после чего коллеги оттащили его на парковку, скрыв от посторонних глаз. По словам жителей, среди участников драки был сотрудник, ответственный за уборку мусора и снега на территории комплекса.
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«Судя по одежде, тащили парня, который у нас на тракторе катается, мусор и снег убирает. И тащили его сотрудники нашего клининга», — заявили очевидцы.Позже появилась информация, что никакой стрельбы не было: наблюдатели спутали ее со звуками ударов по машине.
«К шлагбауму подъехал автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина и начал бить по стеклу автомобиля. Водитель вышел из машины и попытался подраться этим мужчиной. Затем вмешалась охрана ЖК», — объяснили «Базе» в пресс-службе Level Group.Читайте также:
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Мария Моисеева