Суд приговорил российского режиссера фильма «Вий» к четырем годам колонии

Алексей Петрухин (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Дорогомиловский суд Москвы приговорил продюсера и режиссёра Алексея Петрухина к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда РИА Новости.
Петрухину также назначили штраф. Ранее, в сентябре 2024 года, ему заменили домашний арест на запрет определённых действий.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова показала новый пирсинг и рассказала о процедуре прокола. Телезвезда призналась, что процедура крайне неприятная, но она перетерпела боль ради красоты.
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«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — поделились в суде информацией.Петрухин известен как режиссёр фильма «Вий» (2014) и продюсер второй части франшизы «Тайна печати драконов — в 2020 году Фонд кино взыскал с него 222 млн рублей за нарушения условий финансирования. Также ему был подан иск на сумму около 100 млн рублей за задержку релиза «Вий-3».
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова показала новый пирсинг и рассказала о процедуре прокола. Телезвезда призналась, что процедура крайне неприятная, но она перетерпела боль ради красоты.
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Мария Моисеева