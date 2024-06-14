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Если Берлин прямо вмешается в украинский конфликт, это приведет к расколу ФРГ. Об этом в интервью на YouTube-канале Die Weltwoche заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф. По словам немецкого парламентария, на востоке не готовы продолжать участие в поддержке Киева как финансовой, так и военной. Там видят, что это бесполезно в течение двух лет.
«В этом большой раскол. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения — Прим. ред.), когда оно действительно станет экзистенциальным», – сказал Моосдорф.
Политик добавил, что поддержка киевского режима и так не особо популярна на востоке страны, а если правительство ФРГ пожелает напрямую вмешаться в события на Украине, то государство ждет разделение.
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Никита Кротов