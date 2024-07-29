Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства

Фото: istockphoto / Oleksander Bontei
Телеканал RT опубликовал фотографии, доказывающие, что украинские наемники причастны к деятельности туарегских сепаратистов в Африке. На одной из фотографий фигурирует солдат, на форме которого изображен трезубец – национальный символ Украины. Подробности и детали причастности украинских наемников к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали читайте в материале «Радио 1».
Фотографии планировал опубликовать погибший военный корреспондент Grey Zone
Изначально фотографии планировал разместить военный корреспондент Никита (прозвище Белый и Пятисотый) в своем Telegram-канале Grey Zone. Однако он не успел этого сделать: по одной из версий, автор погиб в результате нападения туарегов в Мали. Информацию о смерти военного корреспондента подтвердило его окружение.
Военкор и автор Telegram-канала Grey Zone погиб при засаде в Мали
У Белого также была информация о том, что сепаратистов вывозили в Украину и учили управлять FPV-дронами. По данным издания, военкор планировал в последний раз отправиться на передовую, а затем вернуться и опубликовать всю собранную им информацию.
Военкор Белый и бойцы ЧВК «Вагнер» оказались в засаде туарегов
Политический советник Игорь Дмитриев сообщил, что военный корреспондент Белый и несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также малийские солдаты попали в засаду туарегов на севере страны. В результате несколько солдат были убиты.
Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады
Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля, когда бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с малийскими солдатами проводили операцию в пустыне на севере Мали, в месте расположения пунктов кочевников-туарегов, которые претендуют на создание собственного государства Азавад в пределах территории Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо. Вагнеровцы и несколько малийских солдат были захвачены в плен, переговоры о выкупе были успешно завершены.
В январе агентство Bloomberg сообщило, что под руководством Министерства обороны России создан «Африканский легион» из 20 тысяч новых и бывших бойцов ЧВК «Вагнер», который будет развернут в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер. Создание смешанных сил должно было завершиться к середине 2024 года.
В Мали заявили о ведении ожесточенных боев с террористами
Ситуация в Мали остается нестабильной с 2012 года, когда сепаратисты-туареги и различные исламистские группировки вторглись на север страны и создали самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция направила в Мали войска, вернув регион под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические конфликты для вербовки боевиков.
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Александр Климов