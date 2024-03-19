В США заявили о желании профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году

Yaraslau Mikheyeu
Соединенные Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность атаковать весь Крым в 2025 году, рассказал председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид, сообщает ТАСС.
По словам Рида, необходимо начать новую наступательную операцию ВСУ. Для этого важно одобрить американскую помощь Киеву в 2024 году, чтобы украинские войска могли «медленно оттеснять» российские военные подразделения. Однако он не верит, что финансирование существенно изменит ситуацию на линии фронта.
По его мнению, угроза безопасности всего Крымского полуострова может «осложнить ситуацию» для России и «заставить власти сесть за стол переговоров».
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против заморозки украинского конфликта.
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По его мнению, угроза безопасности всего Крымского полуострова может «осложнить ситуацию» для России и «заставить власти сесть за стол переговоров».
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Александр Климов