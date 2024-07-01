Украина отказалась от выплаты долгов странам СНГ

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Украина отказалась от выплаты долгов странам Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил «Известиям» генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
Он объяснил, что Украина юридически по-прежнему является членом международной организации. При этом Киев не платит взносы в бюджет организации и накапливает долги перед странами СНГ.
Ранее Украина вышла из соглашения о полетах воздушных судов специального назначения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель Кабинета министров Верховной Рады Тарас Мельничук заявил, что такое решение было принято в целях обеспечения защиты национальных интересов и усиления мер по национальной безопасности.
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«Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», – подчеркнул собеседник газеты.
Ранее Украина вышла из соглашения о полетах воздушных судов специального назначения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель Кабинета министров Верховной Рады Тарас Мельничук заявил, что такое решение было принято в целях обеспечения защиты национальных интересов и усиления мер по национальной безопасности.
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Александр Климов