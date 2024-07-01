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Украина отказалась от выплаты долгов странам СНГ

Лебедев: Украина отказалась от выплаты долгов странам СНГ
01 июля 2024, 01:06
Фото: istockphoto/sandsun

Фото: istockphoto/sandsun

Украина отказалась от выплаты долгов странам Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил «Известиям» генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
Он объяснил, что Украина юридически по-прежнему является членом международной организации. При этом Киев не платит взносы в бюджет организации и накапливает долги перед странами СНГ.

«Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», – подчеркнул собеседник газеты.



Ранее Украина вышла из соглашения о полетах воздушных судов специального назначения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель Кабинета министров Верховной Рады Тарас Мельничук заявил, что такое решение было принято в целях обеспечения защиты национальных интересов и усиления мер по национальной безопасности.

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#бюджет
В США рассказали об ухудшении здоровья Байдена с каждой неделей
Экс-агент ЦРУ Джонсон: психическое здоровье Байдена становится хуже
01 июля 2024, 01:43

kremlin

Состояние президента США Джо Байдена стремительно ухудшается, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает», – высказался он, подчеркнув, что ухудшение психического состояния американского лидера необратимо.

Джонсон также высказал предположение о будущем Байдена после его дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, наиболее вероятным сценарием будет отказ политика от участия в выборах.

«Они попросят его сказать... "Я не буду баллотироваться на пост президента, я ухожу. Я хочу пойти порыбачить"», – заключил экс-агент ЦРУ.

Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.

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В Париже проходит масштабный митинг под лозунгами борьбы с фашизмом
01 июля 2024, 01:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит массовый митинг, организованный сторонниками левых сил. Акция организована в связи с результатами первого тура парламентских выборов во Франции, передает ТАСС.
«Не позволим „Национальному объединению“ победить!», «Париж против фашизма!» – скандировали участники демонстрации.

Некоторые демонстранты несли палестинские и южноафриканские флаги.

Подобные акции, организованные левыми силами, прошли и в других городах, например, в Нанте и Лионе.

По предварительным данным, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.

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#парламент
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Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
Россия стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц
01 июля 2024, 01:25

Фото: iStock/bennymarty

Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в течение месяца. Основными вопросами для обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество между ООН и такими региональными организациями, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил агентству, что Российская Федерация планирует три крупных мероприятия во время своего председательства. Одним из них станут дебаты о многостороннем сотрудничестве для построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые пройдут 16 июля. 17 июля состоятся открытые дебаты о примирении на Ближнем Востоке. 19 июня будут организованы прения относительно сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Небензя заявил, что участие представителей ООН на мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии противоречит Уставу ООН.

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Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах
Филиппо: «Нацобъединение» будет подчиняться ЕС и НАТО при победе во втором туре
01 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Ole Schwander

Французская правая партия «Национальное объединение» останется приверженной НАТО и Европейскому союзу (ЕС), если победит во втором туре парламентских выборов, заявил интервью РИА Новости лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, победа партии Марин Ле Пен вряд ли повлияет на внешнюю политику страны.

«Это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу», – подчеркнул собеседник.

«Национальное объединение» победило в первом туре, набрав 34,2% голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает третье место, набрав около 21% голосов французов.

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#нато
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Депутат Рады обвинила украинских генералов в чрезмерных потерях
Безуглая: украинские генералы ответственны за чрезмерные людские потери
30 июня 2024, 23:40

Фото: iStock/olegda88

Украинские генералы в результаты своих действий должны понести вину и ответственность за чрезмерную гибель людей, заявила депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, неспособность вернуть территории, занятые российскими войсками, свидетельствует о плохой подготовке военного руководства.

«Генералы могут дать приказ офицерам, занимающим административные должности, военным поварам и другим, не прошедшим надлежащего обучения, пытаться восстановить контроль над позициями. Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», – отметила Безуглая.

Ранее стало известно, что на Украине разрешат использовать заключенных для восполнения потерь личного состава. Чтобы избежать возможных проблем, предполагается, что не более 20% всего личного состава будут составлять заключенные, мобилизованные в войска.

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Стало известно число мест партии Ле Пен в новом парламенте Франции
LCI: «Национальное объединение» Ле Пен получит до 270 мест в парламенте Франции
30 июня 2024, 23:27

Фото: istock / SimonLukas

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест во французском парламенте, то есть получит относительное большинство, передает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получило около 21% голосов. Новый состав парламента может предоставить партии «Вместе за республику» от 60 до 90 мест.

Ранее Макрон призвал к единству в борьбе с правыми силами после объявления первых результатов голосования. По его словам, высокая явка свидетельствует о том, что французский народ заботится о своей стране.

Напомним, 9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за неудовлетворительных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европейские парламент. Тогда также первенство заняло «Национальное объединение».

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Семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в выборах
NYT: семья Байдена поддержала его решение продолжить участие в выборах
30 июня 2024, 23:26

Фото: сайт Белого дома США

Семья президента США Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. По данным The New York Times (NYT), близкие родственники Байдена единодушно поддержали его.
Ранее первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес Байдена, прозвучавшую в его адрес после дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Она защитила своего мужа и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения в период президентства.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#президент
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#сша
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В Германии пожелали потребовать от Украины начать переговоры с Россией
Пюрнер: ФРГ необходимо потребовать от Украины начать переговоры с Россией
30 июня 2024, 23:09

Фото: iStock/Diy1

Власти Германии должны потребовать от Украины начать переговоры с Россией, заявил в социальной сети X кандидат в депутаты Европарламента от BSW («Союз Сары Вагенкнтехт») Фридрих Пюрнер.
По его мнению, Берлин должен приостановить финансовую и военную помощь Киеву до тех пор, пока последний не согласится сесть за стол переговоров.

«Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов?» – обратился политик к правительству Германии.

Приостановив поставки оружия Киеву, мировые лидеры поймут, насколько серьезно стороны конфликта на Украине настроены на установление мира, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредника и согласовании предложения с Киевом.

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США усилили контроль безопасности своих военных в Европе
США удвоили бдительность в связи с угрозой атаки на их военные базы в Европе
30 июня 2024, 23:02

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты усилили контроль безопасности своих военных, служащих в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на американский военный источник.
По словам собеседника, Европейское командование США решило удвоить уровень внимания за американскими военными базами после сообщений разведки о возможных террористических атаках.

По данным телеканала CNN, многие американские военные базы в Европе были переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что США впервые за последнее десятилетие столкнулись с подобным уровнем угрозы террористической атаки.

Ранее стало известно о переводе американских военных баз в Европе в состояние повышенной готовности.

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