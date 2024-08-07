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Украинское правительство так и не осознало, что руководства стран Запада не хотят ее победы и хотят лишь затянуть конфликт с Россией. Об этом китайское издание Global Times, ссылаясь на экспертов.
«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — говорится в статье.
При этом издание передает предупреждение китайского военного эксперта, который пожелал остаться неназванным, о том, что, если истребители F-16 будут использоваться ВСУ для нанесения ударов по территориям России, то это приведет к страшной эскалации.
Кроме того, автор статьи отметил, что высокопоставленные чиновники США вновь ставят свои интересы выше мирного решения украинского конфликта.
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