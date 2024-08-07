В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестов

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За изготовление российских флагов, использованных в антиправительственных митингах, задержали портных в Нигерии, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правоохранителей. В заявлении сказано, что задержаны некие «спонсоры» портных, но не уточняется, кто именно.
Протесты в Нигерии начались 1 августа в ответ на экономические реформы президента Бола Тинубу. Таким образом для граждан частично отменены субсидии на электричество и топливо. Решение Тинубу вызвало максимальную за 30 лет инфляцию. Известно, что в демонстрациях погибло как минимум 13 человек.
В минувший понедельник, 5 августа, задержали одного из лидеров — Майкла Ленина. Протесты в настоящее время спадают.
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