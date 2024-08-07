В столичном аэропорту Шереметьево из посылки изъяли книгу о Владимире Зеленском

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В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 38-летний мужчина заказал себе в Польше книгу об украинском лидере «Шоумен», автором которой является американский журналист Саймон Шустер. Когда посылка прибыла в аэропорт, то книгу обнаружили и изъяли.
Согласно результатам экспертизы, данное произведение попадает в перечень товаров, запрещенных к провозу через границу ЕАЭС. Отмечается, что ее содержание может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам РФ, а также нравственности её граждан.
Мужчина, который заказал книгу, пояснил, что коллекционирует историческую литературу и купил ее для личного пользования. По факту произошедшего на него возбудили административное дело.
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Согласно результатам экспертизы, данное произведение попадает в перечень товаров, запрещенных к провозу через границу ЕАЭС. Отмечается, что ее содержание может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам РФ, а также нравственности её граждан.
Мужчина, который заказал книгу, пояснил, что коллекционирует историческую литературу и купил ее для личного пользования. По факту произошедшего на него возбудили административное дело.
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Екатерина Коршунова